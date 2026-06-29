Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga bagong pag-atake ng Pakistan sa 3 lalawigan ng Afghanistan.
Inihayag ng Ministry of Information ng Pakistan na ang mga pwersa ng kanilang bansa ay nagsagawa ng mga bagong pag-atake laban sa mga armadong indibidwal sa Afghanistan.
Ang mga bagong pag-atake ay isinagawa sa tatlong lalawigan ng Afghanistan at sa mga ito, 25 armadong indibidwal ang napatay.
Sa kabilang banda, ipinahayag ng gobyerno ng Taliban na dose-dosenang katao ang namatay bilang resulta ng mga pag-atake ng Pakistan sa silangang mga rehiyon ng Afghanistan.
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