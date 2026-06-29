Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang paghahanda sa Iraq para sa makasaysayang prusisyon ng martir na pinuno ng rebolusyon sa Najaf at Karbala.
Kasunod ng malawakang koordinasyon sa pagitan ng matataas na Iranian at Iraqi na institusyon kabilang ang embahada ng ating bansa sa Baghdad, ang mga banal na dambana ng Alawi, Hussaini, at Abbasi, ang mga may-katuturang ministeryo, at ang Popular Mobilization Forces (Hashd al-Shaabi), ang mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala ay naghahanda para sa makasaysayang prusisyon ng libing ni Ayatollah al-Uzma Sayyed Ali Khamenei sa Hulyo 8, 2026.
Batay sa iskedyul, ang banal na labi ng martir na pinuno ay dadalhin sa Najaf Airport at sasalubungin ng isang opisyal na seremonya, pagkatapos ay dadalhin sa Banal na Dambana ni Imam Ali para sa mga seremonya ng pagpapaalam. Pagkatapos, ang prusisyon ay magpapatuloy sa Karbala para sa isang napakalaking pampublikong prusisyon sa pagitan ng dalawang banal na dambana, na inaasahang dadaluhan ng mahigit isang milyong mamamayan, opisyal, at kilalang personalidad ng Iraq. Pagkatapos ng seremonya, ang labi ay ibabalik sa Najaf Airport para sa paglipat sa banal na lungsod ng Mashhad para sa huling libing.
Ang mga Iraqi na katawang kasangkot sa pag-oorganisa ng prusisyon ay kinabibilangan ng mga pangangasiwa ng mga Banal na Dambana ng Alawi, Hussaini, at Abbasi, ang mga gobernador ng Najaf at Karbala, ang Ministries of Transport, Interior, at Foreign Affairs, ang Popular Mobilization Forces, at ang Tanggapan ng Punong Ministro.
Ang limang-araw na programa ng libing ay magsisimula sa isang seremonya ng pamamaalam sa Grand Imam Khomeini Mosalla sa Tehran mula Hulyo 4 hanggang 5. Ang pangunahing prusisyon sa Tehran ay nakatakda sa Hulyo 6, na may mga seremonya sa Qom sa Hulyo 7, kung saan ang mga panalangin ay iaalay sa katawan ng Pinuno. Ang prusisyon ay inaasahang maglalakbay sa Iraq sa Hulyo 8, kasunod ng mga kahilingan mula sa mga tribo, iskolar, at relihiyoso at pampulitikang pigura ng Iraq.
Ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ay nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng Iraq sa panahon ng kanyang opisyal na pagbisita sa Baghdad upang pangasiwaan ang mekanismo ng prusisyon. Ang mga Iranian na institusyon, sa koordinasyon sa Iraqi counterparts, ay nagsimula na ng mga hakbang upang ayusin at padaliin ang paglalakbay ng mga Iraqi citizen sa Iran sa pamamagitan ng mga hangganan ng lupa at paliparan.
Bilang karagdagan sa mga seremonya ng libing sa Najaf at Karbala, daan-daang libong Iraqi ang inaasahang maglalakbay sa Islamic Republic of Iran upang lumahok sa mga prusisyon na gaganapin sa Tehran at ang mga banal na lungsod ng Qom at Mashhad sa pagitan ng Hulyo 4 at 9.
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