Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamamaalam ng timog Lebanon sa mga biktima ng krimen ng Israel.
Ang mga tao ng lungsod ng Al-Duweir sa timog Nabatieh ay nagprusisyon sa mga labi ng mga martir mula sa mga pag-atake ng Zionist regime sa gitna ng kalungkutan at pagluluksa; mga eksena na muling naglalarawan ng mabigat na halaga ng mga pagsalakay ng Israel.
Ang mga larawan ng seremonyang ito ay nagsasalaysay ng pighati ng mga pamilya na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga kamakailang pag-atake ng Zionist regime, at sa pamamagitan ng mga matang puno ng luha, sila ay nagpaalam sa kanila hanggang sa kanilang walang hanggang tahanan.
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