Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Digmaang Pampropaganda sa Estilo ng Lego gamit ang Artipisyal na Katalinuhan (AI).
Sa isang kapana-panabik at malalimang pagtalakay na inere sa programang "Mga Nakaraang Kaso" (Previous Files) ng kilalang mamamahayag na si Christiane Amanpour, tinalakay nang husto ang makabago at hindi pangkaraniwang estratehiyang pang-mediya na kasalukuyang ginagamit ng Islamic Republic of Iran upang harapin at kontrahin ang patakaran ng administrasyon ni dating Pangulong Donald Trump. Ayon sa ulat ng naturang programa, ang paglikha ng mga nakakatawa at satirikal na mga bidyo—na ginagamitan ng makabagong teknolohiya ng artipisyal na katalinuhan (artificial intelligence) at hango sa pamilyar at makulay na istilo ng mga bloke ng Lego—ay unti-unti nang naging pangunahing bahagi ng "sandata" ng Tehran sa larangan ng impormasyon at impluwensya. Sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng audiovisual na nilalaman, matapang at malikhain nilang tinutuya at hinahamon ang mga patakarang panlabas ng Estados Unidos, lalo na ang mga posisyong ipinataw ng Washington laban sa mga interes ng Iran sa iba't ibang bahagi ng Kanlurang Asya.
Binigyang-diin ng mga analista at dalubhasa sa digmaang sikolohikal na nakilahok sa talakayang ito na ang paggamit ng biswal na katatawanan at ang mabilis na pagkalat ng mga nasabing nilalaman sa iba't ibang plataporma ng social media—gaya ng Instagram, X (dating Twitter), at Telegram—ay isang napakatalino at mabisang taktika upang pahinain ang imahe at kredibilidad ng kalaban sa gitna ng tinatawag na "malambot na digmaan" (soft war). Sa halip na gumamit ng tradisyonal at seryosong mga diskurso, ang pamamaraang ito ay nakapagbibigay ng bagong anyo sa pagpapahayag ng pulitikal na kritika, na nagiging dahilan upang mas madaling makaabot ang mensahe ng Iran sa mas malawak na madlang internasyonal, lalo na sa mga kabataang gumagamit ng internet.
Higit pa rito, pinaniniwalaan ng mga tagapagmasid na ang ganitong uri ng "digmaang Lego" ay hindi lamang isang simpleng pagbibiro; ito ay isang kalkulado at estratehikong hakbang na naglalayong ipakita ang kahinaan at pagkakamali ng mga patakaran ng Amerika sa isang magaan at nakaka-engganyong paraan, habang sabay na pinatatatag ang loob ng mga tagasuporta ng Iran sa loob at labas ng bansa. Sa harap ng patuloy na panggigipit mula sa mga parusang pandaigdig at negatibong paglalarawan ng Kanluraning midya, ang mga satirikal na bidyong ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang kasangkapan upang mabigyang-boses ang panig ng Tehran—na nagpapakita na sa larangan ng makabagong pakikidigma, ang katalinuhan at pagkamalikhain ay kasing-bisa ng mga tradisyunal na armas at diplomasya.
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