Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Marandi: Ang Kahilingan para sa Pulong sa Doha ay Nagmula sa Administrasyon ni Trump; Hindi Magpapadala ng Delegasyon ang Iran.
Sa isang matinding pagtanggi at pagwawasto ng mga maling naratibong kumakalat sa internasyonal na midya, mariing kinontra ni Dr. Mohammad Marandi, ang kilalang senior advisor at isa sa mga pangunahing analista ng pangkat ng pakikipagtalastasan ng Iran, ang kamakailang pahayag ni dating Pangulong Donald Trump na nag-aangkin na ang Tehran umano ang unang humiling ng isang pulong sa Doha, ang kabisera ng Qatar. Sa isang opisyal na pahayag na agad kumalat sa iba't ibang plataporma, ipinahayag ni Marandi na ang katotohanan ay kabaligtaran ng sinasabi ng Amerikanong opisyal—ang tunay na nagpasimula ng kahilingang magsagawa ng diyalogo sa naturang lokasyon ay walang iba kundi ang administrasyon ni Trump mismo, na tila naghahanap ng paraan upang makalabas sa pagkubkob ng kanilang mga pagkabigo sa patakarang panlabas laban sa Iran.
Idiniin ni Dr. Marandi na ang Islamic Republic of Iran, bilang isang bansang may matatag na soberanya at hindi basta-basta nagpapadala sa panggigipit ng mga dayuhang kapangyarihan, ay tiyak at kategoryang nagdesisyon na hindi magpapadala ng anumang opisyal na delegasyon upang dumalo sa iminungkahing pagtitipon na iyon, anuman ang anyo o antas nito. Aniya, ang paninindigang ito ay hindi nagmumula sa pagkukulang sa pakikipagdayalogo, kundi sa prinsipyong pagtanggi na bigyang-bisa ang mga maling salaysay at propaganda na inihahain ng mga Amerikano, na paulit-ulit na nagpapakita ng hindi magandang intensyon at paglabag sa mga naunang kasunduan.
Ayon sa mga dalubhasa sa politika ng Kanlurang Asya, ang pagtanggi ng Iran na lumahok sa nasabing pulong—bagaman ito ay iminungkahi mismo ng panig Amerikano—ay isang malinaw na senyales na hindi handa ang Tehran na makipag-areglo sa ilalim ng anino ng mga parusa at pagbabanta. Sa halip, binibigyang-diin ng Iran ang pangangailangan para sa paggalang sa kapwa at tunay na pagbabago sa patakaran ng Amerika bilang paunang kondisyon sa anumang makabuluhang usapan. Ipinapakita rin ng hakbang na ito ang lumalagong agwat sa pagitan ng mga retorika ng mga opisyal ng Amerika at ang aktwal na dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang Iran ay patuloy na humahawak sa kanyang mapagpalayang posisyon at hindi sumasayaw sa tono ng mga dating makapangyarihang bansa na ngayo'y nakararanas ng sunud-sunod na pagkabigo sa kanilang mga hangarin.
Binigyang-diin din ni Dr. Marandi sa kanyang pahayag na ang naturang pagtitipon sa Doha, kung sakaling maganap man nang wala ang Iran, ay walang saysay at hindi magbubunga ng anumang kongkretong resulta, sapagkat ang mga pangunahing isyu tungkol sa mga karapatan ng nukleyar na programa ng Iran at ang pag-alis ng hindi makatarungang mga parusa ay hindi maaaring talakayin sa ilalim ng presyon at panlilinlang. Sa huli, nananatiling matatag ang posisyon ng Tehran: ang pakikipag-usap ay posible lamang sa isang patas at magkapantay na kalagayan, kung saan ang panig Amerikano ay dapat munang magpakita ng taos-pusong pagbabago sa pamamagitan ng aksyon, hindi lamang sa pamamagitan ng pabago-bagong mga pahayag sa midya.
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