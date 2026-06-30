Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng IRGC, Ipinatigil ang Omani Corridor sa Hormuz; Bumagsak sa Pinakamababa ang Trapiko ng mga Barko.
Isang malaking pagbabago sa dinamika ng pandagat sa isa sa mga pinaka-estratehikong daluyan ng tubig sa daigdig ang naitala nitong mga nakaraang araw, matapos ang isang linggong pagsubok sa bagong iminungkahing alternatibong ruta ng Oman upang makaiwas sa direktang pagdaraan sa ilalim ng bantay ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga datos na inilabas ng kilalang plataporma ng pagsubaybay sa mga sasakyang pandagat na "Marine Traffic," ang tinatawag na "Omani Corridor"—na matatagpuan sa gilid ng Musandam Peninsula, isang eksklusibong teritoryo ng Oman na hiwalay sa pangunahing lupain nito—ay nakaranas ng matinding pagbaba sa bilang ng mga barkong gumagamit nito, mula sa hindi bababa sa 120 na mga sasakyang pandagat mula nang ipakilala ito noong ika-24 ng Hunyo, patungo sa isang nakagugulat na bilang na tatlo (3) lamang noong Lunes.
Ang kapansin-pansing pagbagsak na ito—na kumakatawan sa halos 97.5 porsyentong pagbaba sa trapiko—ay naganap kaagad matapos maglabas ng matinding babala ang mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran hinggil sa paggamit ng naturang alternatibong ruta. Bagama't inilunsad ng Oman ang koridor na ito bilang isang "diplomatikong solusyon" upang matulungan ang mga barkong pangkalakal na makalampas sa tensiyonado sa pangunahing kipot, ang mabilis na pagtugon ng IRGC ay nagpatunay na ang seguridad sa pasukan at labasan ng Golpo ay nananatiling nasangkap sa kakayahan ng Iran na mangibabaw at magpatupad ng maritime law sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang babala ng IRGC ay hindi lamang isang retorika; ito ay sinamahan ng pagpapakilos ng mga mabilis na sasakyang pandagat at mga sistema ng misil sa baybayin, na nagpadama ng tunay na banta sa anumang barkong magtatangkang lumabag sa ipinatutupad na kaayusan sa kipot.
Ang Musandam Peninsula, bagama't nasa ilalim ng soberanya ng Oman, ay nasa estratehikong posisyon na direktang nakaharap sa bukana ng Hormuz, at ang pagtatangka ng mga Omani na gawin itong isang "ligtas na daanan" ay tila nabigo sa harap ng matatag na paninindigan ng Tehran. Ang malaking pagbaba sa bilang ng mga barko—mula sa 120 patungo sa 3 sa loob lamang ng ilang araw—ay malinaw na indikasyon na ang mga pandaigdigang kumpanya ng pagpapadala at mga may-ari ng kargamento ay mas pinili ang pag-iingat kaysa sa panganib, na mas pinili nilang sundin ang mga babala ng Iran kaysa umasa sa mga pangako ng Oman o ng Kanluraning mga alyansa.
Binibigyang-diin ng mga analista sa seguridad na ang pangyayaring ito ay muling nagpapatunay sa kakayahang paghadlang (deterrence) ng IRGC sa isa sa mga pinakamainit na daluyan ng tubig sa mundo, kung saan dumadaan ang halos 30 porsyento ng pandaigdigang suplay ng langis at petrolyo. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng puwersa, kundi isang kalkuladong pampulitikang signal na hindi papayag ang Iran na ang anumang panlabas na koridor o alternatibong ruta ay makapagpapahina sa estratehikong bentahe nito sa Gulpo—na nagpapatunay na sa kabila ng diplomatikong panggigipit mula sa Kanluran at mga pagtatangka ng mga kalapit na bansa na mag-alok ng mga alternatibo, ang tunay na susi sa pagpapanatili ng katatagan ng pandagat ay nananatili sa mga kamay ng mga pwersang nagtatanggol ng Islamic Republic.
Sa kasalukuyan, ang patuloy na pagbaba ng trapiko sa koridor na ito ay nagdudulot ng panibagong alalahanin sa mga merkado ng enerhiya at sa mga kompanya ng segurong pandagat, habang hinihintay ng mundo kung paano tutugon ang Oman at ang mga kaalyado nito sa mabilis na pagbabagong ito sa balanse ng kapangyarihan sa Karagatang Indian at sa Golpo ng Oman.
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