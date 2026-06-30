Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lubos na Pagtugon ng mga Armadong Tribung Yemeni sa Panawagan ng Ansarallah; Binalaan ng "Bani Hashish" ang Amerika at Saudi Arabia.
Isang napakalaking at makasaysayang pagtitipon ang naganap sa lalawigan ng Sana'a, kung saan ang mga miyembro ng makapangyarihang tribong Bani Hashish ay nagtipon-tipon sa isang bukas na plasa na puno ng mga armadong mandirigma—may bitbit na mga riple, machine gun, at mga tradisyunal na sandata—bilang tugon sa taimtim na panawagan ni Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, ang kataas-taasang lider ng kilusang Ansarallah sa Yemen. Sa pamamagitan ng malaking demonstrasyong ito, hayagang ipinahayag ng tribo ang kanilang ganap na pagpapahintulot (full authorization) sa pamumuno ng Ansarallah, at ang kanilang walang-pasubaling suporta sa lahat ng mga desisyon at estratehiyang militar na gagawin ng kilusan sa mga darating na araw, lalo na sa harap ng lumalalang banta mula sa mga panlabas na puwersa.
Sa gitna ng mga sigaw ng "Allahu Akbar" at ng mga tradisyunal na awiting pandigma ng Yemen, idineklara ng mga pinuno ng tribo na sila ay ganap na handang pumasok sa "huling labanan para sa kalayaan"—isang marahas at mapagpasyang yugto na inaasahan nilang wawakasan ang matagal nang okupasyon at interbensyon ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Sa kanilang mga talumpati, tahasan nilang binalaan ang mga puwersa ng Saudi-led coalition, ang Estados Unidos, at ang rehimeng Zionist, na ang kanilang patuloy na pagsalakay at panggigipit ay magbubunga lamang ng isang nakamamatay na komprontasyon na tuluyang magtataboy sa kanila mula sa rehiyong ito, at mag-iiwan sa kanila ng walang iba kundi kahihiyan at pagkatalo.
Bukod dito, naglabas ang Bani Hashish ng isang pormal at nagkakaisang pahayag (opisyal na deklarasyon) kung saan nangako silang magpapadala ng patuloy na mga kargamento ng makataong tulong at pinansiyal na suporta sa mga harapang linya ng labanan, upang tiyakin na ang mga mandirigma sa frontline ay hindi magkukulang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at gasolina. Higit pa rito, ipinahayag nila ang kanilang kagustuhang maging bahagi ng mga susunod na yugto ng mobilisasyong militar, kung saan ang kanilang mga kabataang mandirigma ay nakahanda nang sumailalim sa masinsinang pagsasanay upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pakikidigmang urban at gerilya laban sa anumang mananalakay.
Hindi lamang iyon—sa kanilang deklarasyon, mariin nilang idiniin ang kanilang buong-pusong pakikipagkaisa sa "Axis of Resistance" (Ang Prenteng Paglaban), kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at ang Islamic Republic ng Iran, at inulit nila na ang kanilang pakikibaka ay hindi titigil hanggang sa makamit ang ganap na kalayaan ng Palestine mula sa Ilog Jordan hanggang sa Dagat Mediteraneo. Ayon sa kanila, ang mga lupon ng paglaban sa Yemen, Lebanon, at Iran ay iisang puso at iisang layunin—ang wakasan ang pamamayani ng mga mapang-api sa buong rehiyon.
Ang pahayag ay nagtapos sa isang matinding babala na ang anumang bagong pakana o pagkubkob na itatanghal ng Washington at Riyadh—maging ito man ay sa pamamagitan ng mga parusang pang-ekonomiya o sa pamamagitan ng panibagong opensibang militar—ay hindi magiging sanhi ng pagkatakot ng mga Yemeni, kundi sa kabaligtaran, lalo lamang nilang pagtitibayin ang kanilang paninindigan at hahantong sa mas mabigat at nakasisirang pagkabigo ng kanilang mga kaaway, sapagkat ang pananampalataya sa Diyos at ang hangarin para sa katarungan ay mas malakas kaysa sa anumang makabagong mga armas o pakana ng mga dayuhan. Ang malawakang pagpapakilos na ito ay isang malinaw na senyales na ang Yemen ay hindi lamang isang passive na manonood sa malaking labanang ito—ito ay isang aktibong kalahok at magiging libingan ng mga mananakop.
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