Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsalakay ng mga Nakabaluti na Sasakyang Pandigma ng Rehimeng Zionist sa Kampo ng Askar al-Jadeid sa Silangan ng Nablus.
Isang marahas at nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa makasaysayang lungsod ng Nablus sa hilagang Kanlurang Pampang, nang ang mga puwersa ng okupasyong Israeli ay maglunsad ng isang malawakang operasyong militar sa madaling-araw laban sa makapal na populasyon na kampo ng mga refugee na kilala bilang Askar al-Jadeid (Bagong Askar). Ayon sa mga ulat mula sa mga lokal na saksi at mga mamamahayag sa lugar, isang malaking convoy ng mga nakabaluti na sasakyang pandigma—kabilang ang mga mabibigat na armored personnel carrier (APC) at mga military bulldozer—ang biglang sumugod sa makitid at masikip na mga eskinita ng kampo, na nagdulot ng matinding takot at sindak sa mga sibilyang natutulog pa noong mga oras na iyon.
Habang ang mga lansangan ay napuno ng nakakabinging tunog ng mga makina ng digmaan at ng paputok ng mga stun grenades at live ammunition, maraming pamilya ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan sa gitna ng dilim at lamig, habang ang iba ay nagtago sa loob ng kanilang mga bahay na takot na takot para sa kanilang mga anak at matatandang magulang. Sinabi ng mga residente na ang mga buldoser ng Israeli ay walang-awang gumiba sa mga pangunahing imprastraktura ng kampo, kabilang ang mga kalsadang semento at mga linya ng suplay ng kuryente at tubig, na tila naglalayong paralisahin ang buong komunidad at pahirapan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, isang taktika na paulit-ulit na ginagamit ng mga mananakop upang durugin ang diwa ng mga Palestinian.
Ayon sa mga ulat ng mga medikal na koponan sa Nablus, maraming residente ang nasugatan dahil sa fragmentation mula sa pagsabog ng mga bala at sa mga debris ng mga gumuhong pader, bagama't ang bilang ng mga nasawi ay hindi pa opisyal na nakumpirma dahil sa mahigpit na pagkubkob na ipinatupad ng mga puwersa ng Israeli sa paligid ng kampo, na humadlang sa mga ambulansya na makapasok upang iligtas ang mga biktima. Ang mga snipers ay naiulat na nakatalaga sa mga bubong ng matataas na gusali sa paligid, na nagpapataas ng panganib sa sinumang lalabas ng kanilang mga bahay, kahit na sila ay mga sibilyan na walang kinalaman sa anumang armadong labanan.
Ang opensibang ito ay hindi isang nakahiwalay na insidente; ito ay bahagi ng isang mas malawak at sistematikong kampanya ng rehimeng Zionist laban sa mga lungsod at kampo ng Kanlurang Pampang, lalo na ang Nablus, na matagal nang itinuturing na isang matibay na muog ng paglaban at pambansang pagkakakilanlan ng mga Palestinian. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsalakay, paggiba ng mga tahanan, at pag-aresto sa mga kabataang lalaki, sinusubukan ng okupasyon na sirain ang anumang anyo ng pagtutol at ipataw ang kanilang hegemonya sa pamamagitan ng puwersa at pananakot, sa kabila ng malinaw na paglabag sa internasyonal na batas at sa ika-apat na Geneva Convention na nagpoprotekta sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan.
Sa kabila ng mabigat na presensyang militar at ng takot na kanilang itinanim, ang mga residente ng Askar al-Jadeid ay nananatiling matatag at buo ang loob. Marami sa kanila ang lumabas sa kanilang mga pintuan pagkatapos ng pag-atras ng mga sasakyan upang ipahayag ang kanilang mapaghamong pagkakaisa, na nagsasabing ang ganitong mga pagsalakay ay hindi kailanman makapagpapahina sa kanilang determinasyon na manatili sa kanilang lupain at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang matapang na paninindigan ng mga mamamayan ng Nablus ay isang paalala sa buong mundo na ang pananakop, gaano man ito kalakas sa mga armas at teknolohiya, ay hindi kailanman matatalo ang walang hanggang pagnanais ng isang bayan na mamuhay nang may dignidad, kalayaan, at katarungan—mga halagang hindi maaaring ipagbili o sirain ng anumang uri ng pananalakay. Patuloy na hinihimok ng mga lokal na lider ang internasyonal na komunidad na wakasan ang kanilang katahimikan at kumilos upang pigilan ang mga krimeng ito bago pa mahuli ang lahat.
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