Video| Inagaw ng mga Zionist ang Isang Pinalayang Bilanggong Palestinian sa Nablus

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inagaw ng mga Zionist ang Isang Pinalayang Bilanggong Palestinian sa Nablus.
Sa isa na namang pagpapakita ng walang-awang pananalakay ng rehimeng Zionist laban sa mga mamamayang Palestinian, ang mga puwersa ng okupasyon ay nagsagawa ng isang marahas na pagsalakay sa lungsod ng Nablus, na matatagpuan sa hilagang Kanlurang Pampang, sa madaling-araw ngayon. Ayon sa mga ulat ng mga lokal na saksi at mga tagapagbalita sa lugar, isang malaking bilang ng mga armadong sundalong Israeli ang pumasok sa "Jisr al-Titi" na lugar—isang makasaysayang distrito sa silangang bahagi ng Nablus—at direktang pinuntirya ang tahanan ni Maysar al-Faqih, isang kilalang dating bilanggong Palestinian na dati nang nakulong ng mga awtoridad ng Israeli ngunit pinalaya matapos magsilbi ng kanyang sentensiya.
Sa operasyon na tila binalak nang may lubos na koordinasyon at katalinuhan, sinira ng mga puwersa ang pintuan ng bahay ni al-Faqih at sapilitang kinuha siya mula sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang asawa at mga anak na nagsisigaw at nagmamakaawa ngunit walang nagawa upang hadlangan ang mga armadong mananakop. Matapos ang maikling paghahanap sa loob ng tahanan, agad na iginapos si al-Faqih at dinala sa isang hindi tiyak na lokasyon, na nagpapataas ng pangamba na maaari siyang sumailalim sa malupit na pagpapahirap o ilipat sa isa sa mga kilalang detention center ng Israeli na kilala sa kanilang mga paglabag sa karapatang pantao.
Ang pagdukot kay Maysar al-Faqih ay hindi isang nakahiwalay na insidente; ito ay bahagi ng isang malawakang kampanya ng mga puwersa ng okupasyon na naglalayong arestuhin ang mga dating bilanggo na dati nang pinalaya—mga indibidwal na, sa kabila ng kanilang pagbabalik sa normal na pamumuhay, ay patuloy na itinuturing ng rehimeng Zionist bilang mga banta sa kanilang patakaran ng paniniil. Ang mga ganitong gawain ay isang malinaw na paglabag sa mga kasunduan at internasyonal na batas, na nagbabawal sa muling pag-aresto sa mga taong nakapagbayad na ng kanilang parusa para sa mga naunang alegasyon, maliban na lamang kung may bagong ebidensya ng mga bagong krimen—na sa kasong ito ay hindi ipinahayag ng mga opisyal ng Israeli, na nagpapahiwatig na ang pag-aresto ay pulitikal sa motibo.
Ang pamilya ni al-Faqih at ang kanyang mga kapitbahay ay nagpahayag ng kanilang labis na pagkabahala at galit sa insidenteng ito, na tinawag itong isang gawa ng pananakot at panunupil na naglalayong takutin ang sinumang nangahas na manindigan para sa kanilang mga karapatan o magpahayag ng kanilang pagsalungat sa okupasyon. Sa kabila ng katahimikan ng internasyonal na komunidad sa mga paulit-ulit na paglabag na ito, ang mga Palestinian sa Nablus at sa buong Kanlurang Pampang ay nananatiling matatag, na nananawagan sa mga pandaigdigang katawan at mga organisasyon ng karapatang pantao na mamagitan upang agad na palayain si Maysar al-Faqih at wakasan ang sistematikong pang-aabusong ito laban sa mga dating bilanggo, na ang tanging kasalanan ay ang kanilang pagtanggi na yumuko sa mga mananakop at ang kanilang walang-hanggang pagmamahal sa kanilang bayan at sa kanilang banal na lupain.
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