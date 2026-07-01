Video| Patuloy na Pagsalakay ng mga Militanteng Zionist sa Silangang Bahagi ng Jenin; Matinding Paghihigpit at Panggigipit sa mga Residente

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Patuloy na Pagsalakay ng mga Militanteng Zionist sa Silangang Bahagi ng Jenin; Matinding Paghihigpit at Panggigipit sa mga Residente.
Sa patuloy na paglala ng karahasan sa okupadong Kanlurang Pampang, ang mga puwersa ng rehimeng Zionist ay nagsagawa ng isa na namang malawakang operasyong militar sa silangang distrito ng lungsod ng Jenin—isang lugar na matagal nang naging simbolo ng paglaban at katatagan ng mga Palestinian laban sa pananakop. Ayon sa mga ulat mula sa mga lokal na mapagkukunan at mga saksi sa lugar, ang mga yunit ng hukbong Israeli, na binubuo ng mga nakabaluti na sasakyan at malalaking kontingente ng infantry, ay pumasok sa mga pangunahing lansangan ng distrito mula pa noong madaling-araw, na nagdala ng takot at sindak sa mga pamilyang natutulog pa sa kanilang mga tahanan.
Ang operasyon, na tila binalak nang may mataas na antas ng koordinasyon, ay hindi lamang limitado sa pagpapakita ng puwersa; ito ay sinamahan ng mga inspeksyon sa bawat bahay (house-to-house searches) , kung saan ang mga sundalo ay sapilitang pumasok sa mga tirahan ng mga sibilyan, sinisira ang mga pinto, pinagkakalat ang mga gamit, at tinatakot ang mga matatanda, kababaihan, at mga bata sa ilalim ng dahilan ng paghahanap ng mga "suspek" o mga armas. Kasabay nito, ang mga puwersa ng okupasyon ay nagpatupad ng matinding paghihigpit sa paggalaw ng mga residente—isinara ang mga pangunahing daan, naglagay ng mga random na checkpoint, at pinigilan ang mga ambulansya at mga sasakyang pang-emergency na makarating sa mga nangangailangan, na lumilikha ng isang kapaligiran ng pagkubkob at kolektibong parusa laban sa buong komunidad.
Ang pag-atakeng ito sa Jenin ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari; ito ay bahagi ng isang mas malawak at sistematikong kampanya ng rehimeng Zionist upang durugin ang anumang anyo ng pagtutol sa hilagang Kanlurang Pampang, kung saan ang Jenin ay matagal nang itinuturing na isang "matibay na muog" ng pakikibaka ng mga Palestinian. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsalakay, paggiba ng mga tahanan, at pag-aresto sa mga kabataang lalaki, sinusubukan ng Israeli na pahinain ang moral ng mga residente at ipakita na ang kanilang puwersa ay walang limitasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mabigat na presensyang militar at ng mga paghihigpit na ipinataw, ang mga mamamayan ng Jenin ay nananatiling matatag, at marami sa kanila ang lumalabas sa kanilang mga pintuan upang ipahayag ang kanilang pagtanggi na sumuko sa terorismo ng estado.
Binibigyang-diin ng mga makataong organisasyon at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na ang ganitong mga operasyon ay isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas, partikular na ang ika-apat na Geneva Convention, na nagbabawal sa kolektibong parusa at nag-oobliga sa isang okupadong kapangyarihan na protektahan ang mga sibilyan sa ilalim ng kanilang kontrol. Sa kabila ng mga paglabag na ito, ang katahimikan ng internasyonal na komunidad—lalo na ng Estados Unidos at ng mga bansang Europeo na patuloy na nagbibigay ng suportang diplomatiko at militar sa Israel—ay nagpapahintulot sa Tel Aviv na magpatuloy sa kanyang mga krimen nang walang takot sa pananagutan.
Habang ang mga pwersa ng okupasyon ay patuloy na nagpapatrolya sa mga lansangan ng silangang Jenin, ang mga residente ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot at kawalan ng katiyakan, na ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay naparalisa ng walang-awang panggigipit ng militar. Gayunpaman, ang kanilang diwa ng paglaban ay hindi nababali; sa bawat pagsalakay, sila ay nagiging mas determinado na ipagtanggol ang kanilang lupain at ang kanilang mga karapatan, na alam nilang ang bawat araw ng pagtitiis ay isang hakbang patungo sa kalayaan—isang kalayaan na, sa kabila ng lahat ng mga hadlang, ay tiyak na darating sa takdang panahon, sapagkat ang kasaysayan ay nasa panig ng mga inaapi, hindi ng mga mananakop.
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