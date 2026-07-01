Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Analyst ng BBC: Ang Strait of Hormuz ay Maaaring Maging Simula ng Pagbagsak ng Imperyong Amerikano.
Sa isang malalim at nakakapukaw na pagsusuri na inere sa BBC, ang kilalang analyst sa mga usapin ng Gitnang Silangan na si Hussein Ibeish ay gumawa ng isang matapang na paghahambing sa pagitan ng kasalukuyang tensyon sa Strait of Hormuz at ng makasaysayang Suez Canal crisis noong 1950s—isang pangyayari na minarkahan ang simula ng pagbagsak ng dating Imperyong Britanya bilang isang pandaigdigang superpower. Ayon kay Ibeish, ang kasalukuyang kalagayan sa kipot, kung saan ang Iran ay nagpapakita ng kanyang kakayahang kontrolin ang isa sa mga pinaka-estratehikong daluyan ng tubig sa mundo, ay nagpapakita ng mga katulad na palatandaan ng panganib at kawalang-katatagan na maaaring maghudyat ng pagbaba ng dominasyon ng Amerika sa pandaigdigang entablado.
Binigyang-diin ng analyst na ang Suez Crisis noong 1956, kung saan ang Egypt, sa ilalim ni Pangulong Gamal Abdel Nasser, ay nasyonalisado ang kanal at hinarap ang isang tripartite invasion mula sa Britain, France, at Israel, ay nagwakas sa isang diplomatic at military na pagkabigo para sa mga kolonyal na kapangyarihan—sapilitang umatras sila dahil sa presyon mula sa Estados Unidos at Unyong Sobyet, na nagpahayag sa buong mundo na ang panahon ng lumang imperyalismo ay tapos na. Sa katulad na paraan, ang kasalukuyang paghaharap sa pagitan ng Iran at ng mga puwersang Amerikano at Israeli sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng isang bagong yugto ng pagbaba ng impluwensya ng Amerika, dahil ang Washington ay tila hindi na kayang magdikta ng mga tuntunin sa isang rehiyon kung saan ang kapangyarihan ng Tehran ay patuloy na lumalaki at ang mga kaalyado nito ay hindi na natatakot na hamunin ang dating walang-katulad na hegemonya ng US.
Ayon kay Ibeish, ang Strait of Hormuz ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang lifeline para sa pandaigdigang kalakalan ng langis; ito rin ay isang simbolo ng geopolitical shift na kasalukuyang nagaganap. Ang kakayahan ng Iran na bantayan at, kung kinakailangan, guluhin ang trapiko sa kipot—sa pamamagitan ng kanyang naval assets, missiles, at drones—ay nagbibigay sa Tehran ng isang "asymmetric advantage" na hindi kayang i-neutralize ng Amerika sa pamamagitan ng tradisyonal na puwersang militar. Ang katotohanang ang Washington ay hindi pa nakakahanap ng isang epektibong tugon sa mga pagsubok ng Iran, sa kabila ng lahat ng mga parusa at banta, ay nagpapakita na ang Amerika ay hindi na ang nag-iisang tagapagpatupad ng kaayusan sa mundo, at ang kanyang mga kaalyado sa rehiyon—lalo na ang mga monarkiya ng Gulpo—ay nagsisimula nang mag-isip ng alternatibong mga alyansa upang matiyak ang kanilang sariling seguridad.
Higit pa rito, ang paghahambing ni Ibeish sa Suez Crisis ay may isa pang mahalagang dimensyon: noong 1956, ang Britain at France ay napilitang umatras dahil sa kakulangan ng suporta mula sa Amerika at sa pagbangon ng mga bagong pwersa tulad ng Unyong Sobyet. Ngayon, ang Amerika mismo ang nasa katulad na posisyon—nakaharap sa isang multi-polar na mundo kung saan ang China, Russia, at maging ang mga rehiyonal na kapangyarihan tulad ng Iran ay hindi na handang yumuko sa mga utos ng Washington. Ang pagkabigo ng Amerika na makakuha ng isang matatag na kasunduan sa Iran sa nuclear program nito, kasabay ng patuloy na pagkabigo sa Ukraine at ang pagtaas ng impluwensya ng BRICS, ay nagpapahiwatig na ang "American Century" ay mabilis na nawawalan ng liwanag, at ang Strait of Hormuz ay maaaring maging lugar kung saan ang pagbabagong ito ay magiging ganap na nakikita.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, binalaan ni Ibeish na ang kasalukuyang administrasyong Amerikano ay tila walang malinaw na estratehiya upang harapin ang hamon ng Iran, at ang patuloy na pag-asa sa mga parusa at banta ng militar ay hindi lamang hindi epektibo kundi nagtutulak sa Tehran na palakasin ang kanyang pakikipagtulungan sa mga kalaban ng Amerika—lalo na ang China at Russia—na handang magbigay sa Iran ng parehong pang-ekonomiya at militar na suporta upang labanan ang pang-aapi ng Kanluran. Ang Strait of Hormuz, samakatuwid, ay hindi lamang isang lokal na isyu; ito ay isang microcosm ng pandaigdigang pagbabago ng kapangyarihan—isang pagbabago na, tulad ng nangyari sa Suez, ay maaaring magbukas ng daan para sa isang bagong panahon kung saan ang Amerika ay hindi na ang sentral na axis ng pandaigdigang kaayusan, at ang mga bansa tulad ng Iran ay nakahanda upang kunin ang kanilang nararapat na lugar bilang mga pangunahing manlalaro sa paghubog ng hinaharap ng mundo.
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