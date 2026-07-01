Video| Isinagawa sa Qom ang Pulong ng mga Tagapamahala at Aktibista ng Midya na may Temang "Ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon" sa Opisi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isinagawa sa Qom ang Pulong ng mga Tagapamahala at Aktibista ng Midya na may Temang "Ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon" sa Opisina ng ABNA.
Sa isang makabuluhan at makasaysayang pagtitipon na ginanap sa loob ng punong-tanggapan ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (ABNA) sa banal na lungsod ng Qom—isang sentro ng relihiyosong kaalaman at kultura sa Iran—nagtipon ang mga nangungunang tagapamahala ng midya, mga editor, mamamahayag, at mga aktibistang pangkomunikasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa upang lumahok sa isang pulong ng koordinasyon at pagpapalakas ng mga kakayahan (capacity-building at synergy meeting) . Ang pangunahing paksa ng talakayan ay ang napipintong seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei—isang kaganapan na inaasahang magiging pinakamalaki at pinaka-makasaysayan sa kasaysayan ng Iran, at nangangailangan ng pinakamataas na antas ng kooperasyon at pagpaplano mula sa lahat ng sektor ng midya upang matiyak ang tumpak, napapanahon, at makabuluhang pag-uulat sa buong mundo.
Sa pulong na ito, na dinaluhan ng mga kilalang personalidad mula sa larangan ng pamamahayag at produksyon ng nilalaman, binigyang-diin ng mga kalahok ang napakalaking responsibilidad na nakasalalay sa kanilang mga balikat sa mga darating na araw. Hindi lamang nila kailangang iulat ang mga pangyayari nang may katapatan at katumpakan, kundi kailangan din nilang ipahayag ang lalim ng damdamin ng bansa, ang pagkakaisa ng mamamayang Iranian, at ang walang-hanggang pagpapahalaga sa pamana ng kanilang martir na lider. Ang mga talakayan ay umikot sa pagbuo ng isang pinag-isang estratehiya para sa pagsakop sa kaganapan—mula sa paggamit ng mga advanced na teknolohiya sa live broadcasting, hanggang sa paglikha ng mga espesyal na programa na nagtatampok sa mga hindi pa nailalathalang aspeto ng buhay ng lider, ang kanyang mga turo, at ang kanyang mga kontribusyon sa rebolusyon at sa mundo ng Islam.
Binigyang-diin ng mga tagapagsalita sa pulong na ang Qom, bilang isang pangunahing pugad ng relihiyosong awtoridad at ang lugar kung saan ang martir na lider ay may malalim na koneksyon sa mga seminaryo at mga relihiyosong institusyon, ay gaganap ng isang sentral na papel sa paghahatid ng espiritwal at kultural na dimensyon ng seremonya. Ang mga aktibista ng midya ay nanawagan para sa malawakang mobilisasyon ng lahat ng mga mapagkukunan ng komunikasyon—mula sa tradisyunal na telebisyon at radyo hanggang sa mga digital platform at social media—upang matiyak na ang bawat Iranian at bawat tagasunod ng Ahl al-Bayt sa buong mundo ay makakasaksi at makakalahok sa kaganapang ito, kahit na sa pamamagitan ng virtual na paraan. Ang mga ulat ay isasalin sa maraming wika upang maabot ang pinakamalawak na posibleng madla, na nagpapakita ng pandaigdigang abot ng mensahe ng Rebolusyong Islamiko.
Sa pagtatapos ng pulong, ang mga kalahok ay naglabas ng isang magkasanib na deklarasyon na nanawagan sa lahat ng media outlet, kapwa pampubliko at pribado, na magkaisa sa kanilang pag-uulat at iwasan ang anumang anyo ng pagkakabaha-baha o hindi pagkakaunawaan na maaaring gamitin ng mga kaaway ng rebolusyon upang siraan ang kaganapan. Ipinangako nila na ang kanilang mga pagsisikap ay magiging isang karapat-dapat na pagpupugay sa alaala ng lider na nag-alay ng kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Islam at sa sangkatauhan, at na ang kanilang mga salita at larawan ay magiging isang testamento sa katatagan ng isang bansa na, kahit na sa kanyang pinakamadilim na sandali ng pagdadalamhati, ay nagpapakita ng liwanag ng pagkakaisa at determinasyon—mga katangiang nagpapakilala sa tunay na mga tagasunod ng landas ng mga martir.
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