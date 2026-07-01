Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Inamin ni Netanyahu ang Pagkabigo na Wakasan ang Pamamahala ng Hamas sa Gaza; Ipinagpapatuloy ang Plano ng "Boluntaryong Paglipat".
Sa isang bihira at makabuluhang pag-amin na nagpapakita ng lumalalang krisis ng rehimeng Zionist sa harap ng walang-tigil na pagtutol ng mga Palestinian, si Benjamin Netanyahu—ang punong ministro ng Israel—ay hayagang kinilala na ang kanyang gabinete, sa kabila ng lahat ng mga pangako at propaganda nito, ay nabigong makamit ang ipinahayag nitong layunin na wakasan ang sibil na pamamahala ng kilusang Hamas sa Gaza Strip. Ang pag-amin na ito, na ginawa sa isang pampublikong talumpati, ay isang matinding indikasyon na ang mga estratehiya ng Israeli—mula sa malawakang pambobomba hanggang sa pagkubkob at pagpatay sa mga sibilyan—ay hindi nagbunga ng inaasahang resulta, at sa halip ay lalong nagpatibay sa katatagan ng Hamas at ng mga pwersa ng paglaban sa kabila ng napakalaking pagkawasak at pagdurusa na idinulot ng digmaan.
Bagama't inamin ni Netanyahu ang pagkabigo na ito, iginiit niya na ang kanyang pamahalaan ay patuloy na magsusumikap na palawakin ang kontrol ng militar ng rehimeng Zionist sa mas maraming lugar ng Gaza, na tila nagpapahiwatig na ang kanyang solusyon sa patuloy na paglaban ay hindi diplomasya o negosasyon, kundi higit pang karahasan at pananakop. Ang plano ng pagpapalawak na ito, gayunpaman, ay nakatagpo ng matinding pagtutol hindi lamang mula sa Hamas at sa iba pang mga grupong Palestinian, kundi maging mula sa internasyonal na komunidad, na paulit-ulit na nanawagan para sa isang agarang tigil-putukan at isang makataong solusyon sa lumalalang krisis.
Higit pa rito, binanggit ni Netanyahu na ang tinatawag niyang "boluntaryong migrasyon" na plano—isang kontrobersyal na panukala na naglalayong hikayatin (o pilitin) ang mga Palestinian na lumisan sa Gaza patungo sa ibang mga bansa—ay nananatiling nasa agenda ng kanyang rehimen. Ang planong ito, na malawakang kinondena bilang isang anyo ng etnikong paglilinis at isang paglabag sa karapatang pantao, ay tinanggihan ng mga Palestinian at ng mga makataong organisasyon, na nagsasabing ito ay isang desperadong pagtatangka ng Israel na baguhin ang demograpikong komposisyon ng Gaza sa pamamagitan ng puwersa, sa halip na kilalanin ang karapatan ng mga Palestinian na manatili sa kanilang sariling lupain at magkaroon ng isang malaya at soberanong estado.
Ang pag-amin ni Netanyahu ng pagkabigo at ang kanyang patuloy na pagtulak para sa mas maraming karahasan at pagpapatapon ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ng rehimeng Zionist na makahanap ng isang pampulitikang solusyon sa hidwaan, at ang pag-asa nito sa walang-hanggang panunupil na tiyak na magdudulot lamang ng higit pang paglaban at poot. Ang mga Palestinian, sa kabilang banda, ay nananatiling matatag sa kanilang paninindigan na ang kanilang lupain ay hindi maaaring agawin ng anumang puwersa, at ang kanilang karapatan sa pagpapasya sa sarili ay hindi maaaring ipagkait ng anumang plano ng "boluntaryong paglipat" o pagpapalawak ng militar. Ang kasaysayan ay nagturo sa atin na ang mga mananakop, gaano man sila kalakas sa sandata, ay kalaunang napipilitang umatras sa harap ng hindi matatawarang determinasyon ng isang bayan na handang ipagtanggol ang kanilang dangal at kalayaan hanggang sa huling patak ng kanilang dugo.
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