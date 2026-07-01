Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Matinding Kahayupan ng Isang Senior Zionist Minister; Nanawagan para sa Ganap na Pananakop sa Gaza.
Sa isang bagong yugto ng tahasang pananakot at kolonyal na ambisyon, si Bezalel Smotrich—ang ministro ng pananalapi ng rehimeng Zionist at isa sa mga pinaka-ekstremistang pigura sa kasalukuyang pamahalaan ng Israel—ay naghain ng isang matapang at mapanganib na kahilingan kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu na sakupin ang buong Gaza Strip. Sa isang pampublikong pahayag na agad kumalat sa mga media outlet, hindi lamang niya hinimok ang punong ministro na itulak ang isang ganap na okupasyong militar ng Gaza, kundi ipinahayag din niya na ang kanyang rehimen ay handa nang simulan ang pagtatayo ng tatlong bagong settlement ng mga Hudyo sa hilagang bahagi ng Gaza—isang hakbang na, kung ipatupad, ay magiging isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas at sa lahat ng mga resolusyon ng United Nations na kumikilala sa Gaza bilang bahagi ng teritoryong Palestinian na inookupahan noong 1967.
Si Smotrich, na kilala sa kanyang mga radikal na pananaw at sa kanyang matagal nang pagsusulong ng "Greater Israel" na ideolohiya, ay tila walang pakialam sa patuloy na pagdanak ng dugo at pagdurusa ng mga Palestinian sa Gaza, kung saan libu-libo ang namatay at milyon-milyon ang nawalan ng tirahan dahil sa walang-awang pambobomba at pagkubkob ng Israeli. Sa kanyang pananaw, ang tanging solusyon sa "problema" ng Gaza ay ang kumpletong pagpapasakop nito sa ilalim ng direktang kontrol ng militar at sibil ng Israel, kasama ang pagtatayo ng mga pamayanang Hudyo na magsisilbing mga "katotohanan sa lupa" upang hadlangan ang anumang posibilidad ng isang malaya at soberanong estadong Palestinian. Ang kanyang panawagan ay dumating sa isang panahon kung kailan ang internasyonal na komunidad ay lalong nananawagan para sa isang tigil-putukan at isang makatarungang solusyon batay sa dalawang-estado, na nagpapakita ng kumpletong pagwawalang-bahala ng ekstremistang ministro sa anumang anyo ng diplomasya o karapatang pantao.
Ang pahayag ni Smotrich ay hindi lamang isang simpleng retorika; ito ay isang konkretong plano na naglalayong baguhin ang demograpikong at heograpikal na katotohanan ng Gaza sa pamamagitan ng puwersa, na epektibong wawakasan ang anumang pag-asa ng mga Palestinian na makabalik sa kanilang mga tahanan at lupain. Ang pagtatayo ng mga settlement sa Gaza, na inilikas ng Israel noong 2005 sa ilalim ng unilateral disengagement plan, ay ituturing ng mga Palestinian at ng buong mundo ng Islam bilang isang bagong provokasyon at isang dahilan para sa higit pang paglaban. Ang mga nakaraang karanasan sa Kanlurang Pampang ay nagpakita na ang mga settlement ay hindi lamang nag-aalis ng lupa sa mga Palestinian kundi lumilikha din ng mga hadlang sa anumang posibilidad ng kapayapaan, na nagpapalakas sa karahasan at nagpapalalim ng poot sa pagitan ng dalawang panig.
Sa kabutihang palad, ang panawagan ni Smotrich ay sinalubong ng matinding pagtutol, hindi lamang mula sa mga Palestinian at sa kanilang mga kaalyado, kundi maging sa loob ng Israel mismo, kung saan ang ilang mga opisyal ng seguridad at mga moderate na pulitiko ay nagbabala na ang ganitong hakbang ay maglalagay sa rehimeng Zionist sa isang hindi mapananatiling posisyon—kapwa sa militar at diplomatiko—at magbubukas ng pinto sa isang mas malawak na rehiyonal na digmaan na walang sinuman ang handang harapin. Gayunpaman, ang katotohanan na ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Israel ay hayagang nanawagan para sa ganap na pananakop at kolonisasyon ng Gaza ay nagpapakita ng tunay na mukha ng kasalukuyang pamahalaan ng Israel: isang pamahalaan na hindi interesado sa kapayapaan o katarungan, kundi sa pagpapalawak ng teritoryo at pagpapatalsik sa mga katutubong Palestinian sa anumang halaga.
Sa huli, ang mga salita ni Smotrich ay isang paalala na ang labanan para sa Palestine ay hindi lamang isang digmaan ng mga armas; ito ay isang digmaan ng mga salaysay, karapatan, at kinabukasan. Ang kanyang panawagan para sa ganap na pananakop at mga bagong settlement ay hindi magtatagumpay, sapagkat ang mga Palestinian, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nananatiling matatag sa kanilang lupain at sa kanilang paninindigan na ang Gaza, tulad ng buong Palestine, ay mananatiling Arab at Muslim, at ang bawat bato at bawat puno ay magiging saksi sa paglaban ng isang bayan na hindi kailanman susuko sa pananakop, gaano man ito kalupit o kalakas ang mga kaaway nito.
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