Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iniulat ng New York Times: Inalis ng Amerika ang mga Paghihigpit sa Paglilipat ng Dolyar sa Iraq.
Sa isang pagbabagong maaaring magkaroon ng malawak na implikasyon sa ekonomiya at pulitika ng rehiyon, ang pahayagang The New York Times ay nag-ulat na ipinagpatuloy ng Estados Unidos ang pagpapadala ng mga selyadong dolyar sa Iraq, matapos ang ilang buwang suspensyon. Ayon sa ulat na inilathala noong Hulyo 2, 2026, ang hakbang na ito ay ginawa ng administrasyong Trump bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang pilitin ang pamahalaan ng Baghdad na lumayo sa impluwensya ng Iran.
Ang suspensyon noong Abril ay isang pambihirang hakbang kung saan pinigil ng Washington ang daloy ng mga dolyar—na kumakatawan sa sariling pondo ng Iraq mula sa mga benta ng langis—patungo sa ekonomiyang nakabatay sa cash ng bansa. Kasabay nito, sinuspinde rin ng Amerika ang kooperasyon at pondo para sa mga serbisyo ng seguridad ng Iraq, isang hakbang na nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan ayon sa isang opisyal ng Iraq.
Ayon sa dalawang katulong ng Punong Ministro ng Iraq na nakipag-usap sa New York Times, ang pagpapatuloy ng mga pagpapadala ng dolyar ay naaprubahan na. Kinumpirma ito ni Haider al-Aboudi, ang tagapagsalita ng bagong Punong Ministro na si Ali al-Zaidi, na nagsabing: "Ang mga pagpapadala ng dolyar sa Iraq ay ipinagpatuloy na, at ang problema ay nalutas na." Kinumpirma rin ito ni Mudhar Muhammad Salih, ang tagapayo sa pananalapi ng punong ministro.
Ang mga parusang hakbang na ito ay ipinatupad noong panahon na ang Iraq ay nasa proseso ng pagpili ng isang bagong punong ministro, at sinisikap ng Estados Unidos na hadlangan ang mga kandidatong itinuturing na maka-Iran. Hinihiling din ng Washington na supilin ng gobyerno ng Iraq ang iba't ibang militias na konektado sa Iran na kadalasang kumikilos sa labas ng kontrol ng gobyerno at paminsan-minsan ay umaatake sa mga target ng Amerika sa bansa.
Bagama't ipinagpatuloy na ang mga pagpapadala ng dolyar, ang muling pagbabalik ng normal na daloy ng salapi na ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kinabukasan ng relasyon ng Iraq sa parehong Washington at Tehran, lalo na't ang iba pang mga parusa laban sa seguridad ng Iraq ay nananatili pa rin. Ang hakbang na ito ay maaaring magsilbing paunang hakbang tungo sa isang mas malawak na detente, o isang taktikal na pagsasaayos lamang sa gitna ng patuloy na pakikibaka ng impluwensya sa Gitnang Silangan.
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