Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Gharibabadi: Ang Strait of Hormuz ay Nasa Ilalim ng Utos ng Iran, Hindi ng CENTCOM.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na inilathala sa kanyang opisyal na pahina sa social media, mariing idineklara ni Gharibabadi—ang Deputy Minister of Foreign Affairs ng Iran—na ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng soberanya at operasyonal na kontrol ng Iran, at hindi ng CENTCOM (United States Central Command) o ng anumang dayuhang puwersang militar. Binigyang-diin niya na ang anumang pagtatangka ng mga panlabas na kapangyarihan na magdikta ng mga tuntunin sa mahalagang daluyang pandagat na ito ay walang legal o praktikal na batayan, at ang kamakailang pagpupulong ng militar sa Bahrain—na dinaluhan ng mga opisyal ng Amerika at ng ilang mga kaalyado nito sa Gulpo—ay walang kakayahang lumikha ng isang "legal na kaayusan" o tunay na seguridad para sa Persian Gulf.
Ayon kay Gharibabadi, ang tanging paraan upang makamit ang pangmatagalang katatagan at seguridad sa rehiyon ay hindi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng militar na presensya ng Amerika o sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kasunduan na hindi kumikilala sa mga lehitimong interes ng mga bansang may hangganan sa Gulpo. Sa halip, ang seguridad ay maaari lamang matiyak sa pamamagitan ng pagtatapos ng interbensyon ng Amerika sa rehiyon, paggalang sa soberanya ng lahat ng mga bansa, at ang buong pagtanggap sa mga bagong heopolitikal na katotohanan na lumitaw sa Gitnang Silangan—kabilang na ang hindi matatawarang papel ng Iran bilang isang pangunahing tagapangalaga ng kapayapaan at katatagan sa kipot at sa mas malawak na Golpo.
Binigyang-diin ng Iranian deputy minister na ang mga pagtitipon ng militar tulad ng sa Bahrain ay hindi lamang walang saysay kundi nagdudulot ng karagdagang tensyon at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga estado sa rehiyon. Ang pagtatangka ng Washington na ipakita ang sarili bilang "tagapagtanggol" ng seguridad ng Golpo ay isang lumang taktika na hindi na gumagana sa isang panahon kung saan ang mga bansa tulad ng Iran ay may kakayahang pangalagaan ang kanilang sariling mga interes at makipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay nang walang pangangailangan para sa isang dayuhang tagapamagitan na may sariling mga agenda. Ang kanyang pahayag ay isang malinaw na hamon sa patuloy na presensya ng Amerika sa rehiyon, na matagal nang tinutulan ng Iran bilang isang destabilizing factor.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ni Gharibabadi na ang Iran ay hindi papayag na ang sinumang panlabas na puwersa ay magsagawa ng kontrol o magdikta ng mga patakaran sa Strait of Hormuz—isang estratehikong daluyan na mahalaga hindi lamang para sa ekonomiya ng Iran kundi para sa buong mundo. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing isang paalala na ang panahon ng unilateral na dominasyon ng Amerika sa Gitnang Silangan ay unti-unting nagtatapos, at ang isang bagong panahon ng paggalang sa isa't isa at soberanya ay umuusbong—isang panahon kung saan ang mga bansa tulad ng Iran ay nakatayo nang matatag upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at mag-ambag sa isang mas makatarungan at mapayapang kaayusan sa rehiyon, nang walang panghihimasok o dikta mula sa labas.
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