Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Microsoft, bilang tugon sa pagsisiwalat ng paggamit ng hukbo ng Zionist regime sa mga teknolohiya nito para mang-espiya sa mga Palestinian, nilimitahan ang mga serbisyong militar nito
Ayon sa The Guardian, itinigil ng kumpanyang ito ang access ng hukbo ng Israel sa ilang cloud at artificial intelligence services dahil sa paglabag sa mga batas.
Seattle – Ang The Guardian (Hulyo 2, 2026) – Ang hakbang na ito ay ginawa pagkatapos makumpleto ng Microsoft ang internal na imbestigasyon nito na nagpakita na ang hukbo ng Israel ay gumamit ng "Azure" cloud infrastructure upang mag-imbak at magproseso ng milyun-milyong mga intercepted na tawag ng mga mamamayang Palestinian. Tinapos ng Microsoft ang ilang partikular na subscription ng Israeli Ministry of War at inihayag na magsisimula ito ng mga organisasyonal at administratibong pagbabago upang palakasin ang mga proseso ng pagsusuri sa karapatang pantao sa mga military projects. Ito ang unang pagkakataon na ang kumpanyang ito ay pormal na naglimita ng mga serbisyong militar nito sa hukbo ng Israel.
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