Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng Israel sa pagkakasugat ng isang matataas na kumander nito
Inamin ng hukbo ng Zionist regime na isang opisyal at kumander ng reconnaissance unit na kaanib sa Givati Brigade ang nasugatan sa sagupaan sa mga mandirigma ng Hezbollah sa Zawtar al-Sharqiya sa timog Lebanon.
Idiniin ng hukbo ng Zionist regime na ang kalagayan ng matataas na opisyal ng Zionist ay malubha.
Tel Aviv – Media ng Zionist regime (Hulyo 2, 2026) – Ang hukbo ng Israel kaninang madaling-araw ay naglabas ng pahayag na nag-ulat ng malubhang kalagayan ng isa sa mga matataas na opisyal nito na nasugatan sa mga labanan sa timog Lebanon. Batay sa pahayag na ito, ang opisyal na ito, na kumander ng reconnaissance unit ng Givati Brigade, ay malubhang nasugatan sa sagupaan sa mga mandirigma ng Hezbollah sa "Zawtar al-Sharqiya" area sa timog Lebanon.
Iniulat ng Israeli military sources ang paglipat ng matataas na opisyal na ito sa ospital at pagsasagawa ng ilang surgical operations upang iligtas ang kanyang buhay. Ipinahayag din ng hukbo ng Israel na ang pisikal na kalagayan ng opisyal na ito ay "malubha." Sa pahayag ng hukbo ng Israel, ang eksaktong lokasyon at paraan ng paglitaw ng sagupaang ito ay hindi isiniwalat, ngunit iniulat ng Lebanese news sources na ang mabibigat na labanan ay naganap sa Zawtar al-Sharqiya area (na itinuturing na isa sa mga estratehikong lugar ng timog Lebanon).
Ang sagupaang ito ay naganap sa panahong sa kabila ng framework agreement na nilagdaan sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime sa Washington, ang mga nakakalat na pag-atake at labanan sa timog Lebanon ay nagpapatuloy, at ang magkabilang panig ay nag-aakusa sa isa't isa ng paglabag sa tigil-putukan. Ang Hezbollah ng Lebanon ay tinawag din noon ang kasunduang ito bilang "malinaw na paglabag sa Konstitusyon" at nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng paglaban.
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