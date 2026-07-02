Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Opisyal na pagtanggap sa labi ng martir na pinuno sa Iraq sa presensya ng punong ministro
Inihayag ng kalihim ng National Committee para sa Prusisyon at Pagpapaalam sa Martir na Pinuno ng Islamic Revolution na ang seremonya ng opisyal na pagtanggap sa kanyang labi at ng kanyang pamilya ay gaganapin sa presensya ng Punong Ministro ng Iraq at iba pang mga opisyal ng bansa sa isa sa mga paliparan ng Baghdad o Najaf.
Iniulat din niya ang pagpaparehistro ng higit isang milyong katao upang lumahok sa prusisyon sa Iran at sinabi na 120 kinatawan ng parliyamento ng Iraq ay nagpadala rin ng liham na humihiling ng pagdaraos ng prusisyon ng labi ng martir na pinuno sa Iraq.
Tehran – National Committee para sa Prusisyon at Pagpapaalam sa Martir na Pinuno ng Islamic Revolution (Hulyo 2, 2026) – Si Mohammad Hossein Saffar Harandi, kalihim ng National Committee para sa Prusisyon at Pagpapaalam sa banal na labi ni Martir Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, ay nag-ulat ng pagdaraos ng opisyal na seremonya ng pagtanggap sa Iraq.
Batay sa anunsyo ng komiteng ito, ang labi ng martir na pinuno at ng mga miyembro ng kanyang pamilya, na na-martir sa air strike ng Zionist regime noong Hunyo 2026, ay binalak na dumating sa teritoryo ng Iraq sa Miyerkules, Hulyo 8. Ang seremonya ng opisyal na pagtanggap ay gaganapin sa isa sa mga paliparan ng Baghdad o Najaf sa presensya ng Punong Ministro ng Iraq at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Pagkatapos, ang banal na labi ay dadalhin sa mga lungsod ng Kadhimayn, Najaf, Karbala, at Samarra, at pagkatapos ng pagdaraos ng maringal na seremonya, ibabalik sa Iran, at sa wakas ay ililibing sa Hulyo 11 sa banal na dambana ng Imam Rida sa Mashhad.
Iniulat din ni Saffar Harandi ang pagpaparehistro ng higit isang milyong katao upang lumahok sa prusisyon sa Iran, at sinabi na 120 kinatawan ng parliyamento ng Iraq ay nagpadala ng liham na humihiling ng pagdaraos ng prusisyon ng labi ng martir na pinuno sa Iraq. Bilang karagdagan, ang mga kahilingan mula sa mga opisyal ng mga seminaryo at iba't ibang lungsod ng Iran para sa paglipat ng labi sa iba pang mga lalawigan ay isinumite rin.
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