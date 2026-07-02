Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkakaloob ng Palestinian land para sa pagtatayo ng embahada ng Amerika sa halagang 1 dolyar
Ang Zionist regime at Amerika ay pumirma ng kasunduan para sa pagtatayo ng embahada ng Amerika sa sinasakop na Jerusalem.
Batay sa deklarasyon ng ambassador ng Amerika sa sinasakop na lupain, ang lupaing ito ay ibibigay sa Amerika sa ilalim ng 99-taong lease agreement at kapalit ng pagbabayad lamang ng isang dolyar ng Estados Unidos.
Sinasakop na Jerusalem – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hulyo 1, 2026) – Ang Estados Unidos at ang Zionist regime noong Miyerkules ay pumirma ng kasunduan para sa pagtatayo ng permanenteng embassy complex ng Amerika sa sinasakop na Jerusalem. Batay sa kasunduang ito, ang Zionist regime ay magbibigay ng lupaing pinag-uusapan sa ilalim ng 99-taong lease agreement at sa simbolikong presyo na isang dolyar sa Amerika. Ang complex na ito ay binalak na itayo sa "Allenby" compound sa timog ng Jerusalem. Sinabi ni Mike Huckabee, ambassador ng Amerika, sa seremonya ng pagpirma ng kasunduang ito na ang Jerusalem ay ang "walang hanggan, makasaysayang, at katutubong kabisera ng mga Hudyo."
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