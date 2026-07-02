Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Larawan mula sa huling yugto ng paghahanda ng Tehran Mosalla para sa seremonya ng pagpapaalam
Tehran – Komite para sa Seremonya ng Pagpapaalam at Prusisyon ng Martir na Pinuno ng Islamic Revolution (Hulyo 3, 2026) – Kasabay ng paglapit ng seremonya ng pagpapaalam at prusisyon ng banal na labi ng martir na pinuno ng Islamic Revolution at ng mga miyembro ng kanyang pamilya, ang mga larawan ng huling yugto ng paghahanda ng Grand Mosalla ng Tehran para sa napakalaking ritwal na ito ay inilabas.
Batay sa deklarasyon ng tagapagsalita ng komite para sa seremonya, ang ritwal ng pagpapaalam sa banal na labi ay gaganapin sa Mosalla ng Tehran sa loob ng dalawang araw mula Sabado, Hulyo 4. Ang seremonya ng prusisyon ay gaganapin din sa Lunes, Hulyo 6, sa Tehran, at pagkatapos ang banal na labi ay dadalhin para sa mga seremonya sa Qom, Najaf, Karbala, at sa wakas sa Mashhad.
Inaasahan na ang seremonyang ito ay dadaluhan ng milyun-milyong tao at gayundin ng mga opisyal mula sa higit 45 bansa sa mundo. Ang Tehran Fire Department ay nasa ganap na alerto na may 6,000 na pwersang naka-deploy.
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