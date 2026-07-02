Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nawaf Salam: Hindi Kami Aatras sa Posisyon ng Pagdis-armahan sa Hezbollah
Sa isang pahayag na nagpadagundong sa pulitikal na tanawin ng Lebanon, muling pinagtibay ni Nawaf Salam—ang Punong Ministro ng Lebanon—ang kanyang paninindigan na ang kanyang pamahalaan ay patuloy na magsusumikap na makamit ang monopolyo ng estado sa mga armas, isang layunin na direktang sumasalungat sa militar na kapasidad ng Hezbollah. Bagama't nilinaw niya na ang Beirut ay walang intensyon na makipag-engkwentro sa Hezbollah, matigas niyang idineklara na ang kanyang administrasyon ay hindi aatras mula sa posisyon nito hinggil sa pagdis-armahan sa paglaban—isang pahayag na nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipatupad ang resolusyon 1701 ng UN at iba pang internasyonal na kasunduan, ngunit nag-iiwan ng bukas na posibilidad para sa isang krisis sa loob ng bansa kung ang mga negosasyon ay mabigo.
Ayon kay Salam, ang balangkas na napagkasunduan sa Washington ay nagsisilbing isang "roadmap" para sa patuloy na negosasyon, na naglalayong magbigay ng isang pampulitikang solusyon sa matagal nang hidwaan sa pagitan ng Lebanon at ng rehimeng Zionist. Binigyang-diin niya na sa mga darating na yugto, ang pangunahing prayoridad ng Lebanon ay ang magtakda ng isang malinaw na timeline para sa kumpletong pag-alis ng mga puwersa ng Israeli mula sa Lebanese territory—isang hakbang na itinuturing niyang mahalaga para sa pambansang soberanya at para sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayang Lebanese sa kanilang pamahalaan at sa internasyonal na komunidad.
Bagama't ang kanyang mga pahayag ay nakatuon sa diplomasya at mapayapang pamamaraan, ang matigas na paninindigan sa isyu ng mga armas ng Hezbollah ay nagdulot ng pag-aalala sa maraming mga tagamasid, na natatakot na ang paninindigang ito—kung ituloy nang walang sapat na konsultasyon at pambansang pagkakaisa—ay maaaring mag-udyok ng isang panloob na komprontasyon na magpapahina sa Lebanon sa isang panahon kung kailan ito ay lubhang nangangailangan ng katatagan at pagbangon mula sa matinding krisis sa ekonomiya. Ang Hezbollah, sa kabilang banda, ay paulit-ulit na nagdeklara na ang kanyang mga armas ay hindi lamang isang paraan ng paglaban laban sa Israeli aggression kundi isang mahalagang bahagi ng pambansang depensa ng Lebanon, at ang anumang pagtatangka na alisin ang mga ito nang walang isang komprehensibong kasunduan ay ituturing na isang banta sa seguridad ng bansa at sa katatagan ng rehiyon.
Sa kabuuan, ang pahayag ni Salam ay nagpapakita ng maselang balanse na sinusubukan ng kanyang pamahalaan na panatilihin sa pagitan ng kanyang mga pangako sa internasyonal na komunidad at ng kanyang pangangailangan na mapanatili ang kapayapaang sibil sa loob ng Lebanon. Habang ang kanyang pagtuon sa pagtatakda ng timeline para sa pag-alis ng Israel ay maaaring magbigay ng ilang antas ng pag-asa para sa isang resolusyon ng hangganan na hidwaan, ang hindi nababagong paninindigan sa pagdis-armahan sa Hezbollah ay nananatiling isang bomba ng oras na maaaring sumabog anumang oras, depende sa kung paano umuusad ang mga negosasyon at kung gaano kalayo ang handang ipagkaloob ng bawat panig upang maiwasan ang isang mapaminsalang paghaharap. Ang mundo ay nakamasid, at ang Lebanon ay muling nasa isang sangang-daan kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng kapayapaan o magbunsod ng bagong alon ng karahasan.
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