Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Sinusuri ng Amerika ang pag-alis ng mga pwersa nito mula sa Saudi Arabia
Ito ay dahil sa malalaking tensyon ng Washington sa Riyadh tungkol sa digmaan laban sa Iran.
Ang Saudi Arabia sa simula ay tumanggi na payagan ang mga pwersang Amerikano na gamitin ang mga base nito para sa pag-atake laban sa Iran.
Ang hindi pagkakasundo na ito ay tila nagtulak sa White House na magbanta na putulin ang pagpapadala ng mga air defense interceptor ng Saudi Arabia.
Itinuring din ng Riyadh ang kamakailang paglalakbay ni Marco Rubio sa Persian Gulf, na hindi pinansin ang Saudi Arabia, bilang isang "pagkakainsulto."
Washington – Wall Street Journal (Hulyo 2, 2026) – Batay sa isang ulat ng pahayagang ito, ang administrasyon ni Donald Trump ay sinusuri ang "opsyon ng kumpleto at posibleng pangwakas na pag-alis" ng mga military forces nito mula sa Saudi Arabia at Qatar, bilang bahagi ng malawakang pagsusuri ng mga depensibong pangako ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan. Ang desisyong ito ay ginawa kasunod ng malalim na hindi pagkakasundo ng Washington sa Riyadh tungkol sa digmaan laban sa Iran. Ang Saudi Arabia sa simula ay tumanggi na payagan ang mga pwersang Amerikano na gamitin ang mga base nito para sa pag-atake laban sa Iran, at pinigilan pa ang mga American refueling at drone flight na nagpapatakbo mula sa "Al Kharj" base sa Riyadh. Ang hindi pagkakasundo na ito ay tila nagtulak sa White House na magbanta na putulin ang pagpapadala ng mga air defense interceptor ng Saudi Arabia.
Itinuring din ng Riyadh ang kamakailang paglalakbay ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, sa Persian Gulf, na hindi pinansin ang Saudi Arabia, bilang isang "pagkakainsulto." Sa paglala ng mga tensyon na ito, isang matataas na opisyal ng Saudi ang nagpahayag na ang Riyadh ay naghahangad na "itigil ang hindi kanais-nais na relasyon sa Estados Unidos" at nais ng isang "muling paghahati" sa rehiyon na hindi na kasama ang mga pwersang Amerikano. Ang mga pag-unlad na ito ay naganap sa panahong ang Iran, Russia, at Turkey ay nagpapatuloy din sa kanilang estratehikong kooperasyon upang bawasan ang presensya ng Amerika sa rehiyon.
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