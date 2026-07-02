Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagbenta ang Iran ng 40 milyong barrels ng langis sa loob ng dalawang linggo
CNBC:
Mula nang alisin ng Amerika ang naval blockade dalawang linggo na ang nakalipas, ang Iran ay nag-export na ng higit 40 milyong barrels ng krudong langis. Ang Tehran ngayon ay nagbebenta ng langis na may 20 porsyentong insurance premium.
Tehran – CNBC (Hulyo 3, 2026) – Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig na mula nang alisin ang mga maritime restrictions laban sa Iran, ang pag-export ng langis ng bansa ay mabilis na naibalik at umabot sa antas na lampas sa mga unang inaasahan. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang Iran ay nagbebenta ng langis nito na may 20 porsyentong insurance premium, na nagpapakita ng mataas na pangangailangan ng mga mamimili sa pandaigdigang merkado at ang pagbabalik ng tiwala sa supply chain ng bansa pagkatapos ng mga buwan ng pagkagambala.
Itinuturing ng mga eksperto ang pag-unlad na ito bilang resulta ng dalawang pangunahing salik: una, ang muling pagbubukas ng mga komersyal na ruta at ang pagpapadali ng maritime transit kasunod ng mga kamakailang kasunduan na praktikal na nagbukas ng export corridor ng Iran; at pangalawa, ang pagtanggap ng mga tradisyunal na mamimili ng langis ng Iran na dati ay umalis sa merkado na ito dahil sa mga parusa at panganib sa insurance. Naniniwala ang ilang analyst na ang pagpapatuloy ng kalakaran na ito ay maaaring magbago sa istruktura ng supply ng langis sa Persian Gulf sa maikling panahon, bagaman may mga alalahanin tungkol sa pagpapanatili ng dami ng export na ito kung ang mga pampulitikang tensyon ay bumalik.
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