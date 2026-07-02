Video| Pagsabog sa Isang Kapehan sa Damascus; Apat na Namatay at Sampung Nasugatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsabog sa Isang Kapehan sa Damascus; Apat na Namatay at Sampung Nasugatan.
Isang nakakagimbal na pagsabog ang yumanig sa kabiserang lungsod ng Syria, Damascus, matapos ang isang pampasabog ay sumabog sa loob ng isang kapehan na matatagpuan malapit sa Palasyo ng Hustisya sa lugar ng Hijaz . Ayon sa ulat ng state-run news agency na SANA, na kumukuha ng impormasyon mula sa mga opisyal ng kalusugan, ang insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng 4 na katao at pagkasugat ng 10 iba pa .
Ang mga awtoridad ng Syria ay nagkukumpirma na ang pagsabog ay sanhi ng isang pampasabog na nakatanim sa loob ng nasabing kapehan . Kaagad na tumugon ang mga puwersa ng seguridad at mga tauhan ng emerhensiya, na nilikom ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at inilikas ang mga biktima sa mga kalapit na ospital . Bagama't ang ilang mga ulat ay nagbibigay ng bahagyang magkakaibang bilang ng mga nasawi , ang opisyal na bilang mula sa Ministri ng Kalusugan ng Syria, na siyang pangunahing sanggunian para sa ulat na ito, ay nagsasaad ng 4 na patay at 10 sugatan .
Patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong motibo at ang mga responsable sa pag-atakeng ito, na siyang pinakabago sa isang serye ng mga insidente sa Damascus mula nang magbago ang pamunuan ng bansa .
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