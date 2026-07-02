Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lebanese Researcher: Ang mga Krimen ng Rehimeng Zionist sa Timog Lebanon ay Dapat Ituloy sa mga Pandaigdigang Hukuman.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na humahamon sa katahimikan ng internasyonal na komunidad sa harap ng mga krimen ng rehimeng Zionist, si Dr. Lina al-Tabbal—isang dalubhasa sa internasyonal na batas ng karapatang pantao mula sa Lebanon—ay mariing kinondena ang mga kalupitan na ginawa ng Israeli military sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon sa kanya, ang mga aksyon na ito ay walang alinlangan na kwalipikado bilang mga krimen sa digmaan sa ilalim ng mga probisyon ng internasyonal na batas makatao, partikular ang mga kombensiyon ng Geneva at ang kanilang mga karagdagang protocol, at dapat na agad na dalhin sa mga pandaigdigang hukuman upang managot ang mga responsable at matigil ang patuloy na impunity na tinatamasa ng Israel sa kabila ng mga dekada ng paglabag sa karapatang pantao.
Binigyang-diin ni Dr. al-Tabbal na ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Lebanon at ng rehimeng Zionist ay walang legal na batayan at salungat sa konstitusyon ng Lebanon, dahil ito ay nilagdaan nang walang sapat na pambansang konsultasyon at walang pagsasaalang-alang sa mga lehitimong karapatan ng mga mamamayang Lebanese, lalo na ang kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa pananalakay. Aniya, ang kasunduang ito ay hindi lamang nagpapahina sa soberanya ng Lebanon kundi isang pagtataksil sa dugo ng mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay upang protektahan ang kanilang lupain mula sa mga mananakop, at ito ay walang kredibilidad sa mata ng mga malayang tao sa loob ng Umma, na patuloy na nakikita ang pakikibaka ng Lebanon bilang bahagi ng kanilang sariling pakikibaka laban sa paniniil at pang-aapi.
Itinuro ng Lebanese researcher na ang proseso ng paghahabol ng mga krimeng ito ay nagsimula na sa lungsod ng Tripoli, kung saan ang mga lokal na aktibista at mga grupo ng karapatang pantao ay nagtitipon ng mga ebidensya at mga testimonya ng mga nakaligtas upang maghanda ng mga kaso laban sa mga opisyal ng Israeli. Sa partikular, tinawag ni Dr. al-Tabbal si Benjamin Netanyahu—ang punong ministro ng rehimeng Zionist—bilang isang "kriminal sa digmaan" na dapat managot sa kanyang mga utos na nagresulta sa pagkamatay at pagdurusa ng libu-libong sibilyan sa Lebanon at Palestine. Aniya, ang katarungan ay hindi maaaring maghintay magpakailanman; ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay nararapat na makita na ang mga responsable ay pinapanagot, at ang internasyonal na komunidad ay dapat gumawa ng mas konkretong hakbang upang matiyak na ang mga krimeng ito ay hindi na maulit.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, nanawagan si Dr. al-Tabbal sa lahat ng mga malayang bansa at mga organisasyon ng karapatang pantao na suportahan ang pagsisikap ng Lebanon na makamit ang hustisya, at upang pilitin ang Israel na sumunod sa mga resolusyon ng UN at sa mga desisyon ng International Court of Justice. Aniya, ang labanan laban sa kawalang-katarungan ay hindi lamang isang lokal na isyu kundi isang pandaigdigang responsibilidad, at ang mga mamamayan ng Lebanon—kasama ang kanilang mga kapatid sa Palestine at sa buong mundo—ay umaasa na ang kanilang mga boses ay maririnig at ang kanilang mga paghihirap ay mapapansin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas at pananagutan, na siyang tanging paraan upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan. Ang kanyang mga salita ay isang paalala na ang mga krimen ng pananakop ay hindi dapat makatakas sa mga mata ng katarungan, at ang panahon ng impunity ay dapat magwakas, gaano man katagal o kumplikado ang proseso.
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