Video| Pagpupugay ng mga Iskolar at Relihiyosong Intelektuwal mula sa Indonesia at Afghanistan sa Katawan ng Martir na Lider ng Iran; Isang Pandaigdig

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpupugay ng mga Iskolar at Relihiyosong Intelektuwal mula sa Indonesia at Afghanistan sa Katawan ng Martir na Lider ng Iran; Isang Pandaigdigang Pagpapakita ng Pagkakaisa at Paggalang.
Sa isang nakakaantig at makabuluhang eksena na nagpapakita ng pandaigdigang abot ng mensahe ng Rebolusyong Islamiko, ang mga kilalang iskolar at relihiyosong intelektuwal mula sa Indonesia at Afghanistan ay nagtipon upang magbigay-pugay sa banal na katawan ng martir na lider ng Iran, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang pagdalo sa seremonya ng pagpapaalam ay hindi lamang isang simpleng kilos ng paggalang kundi isang malakas na pahayag ng pagkakaisa sa mga mamamayang Iranian at sa kanilang pamumuno, at isang pagkilala sa walang-hanggang kontribusyon ng martir na lider sa pagtataguyod ng mga halaga ng katarungan, paglaban, at pananampalataya sa buong mundo ng Islam at higit pa.
Ang mga iskolar mula sa Indonesia—ang pinakamalaking bansang Muslim sa mundo—ay naglakbay ng libu-libong milya upang ipakita ang kanilang paggalang sa isang lider na kanilang itinuturing na isang huwaran ng katapangan at karunungan sa harap ng mga hamon ng modernong panahon. Ang kanilang presensya ay sumasalamin sa malalim na ugnayan sa pagitan ng mga pamayanang Muslim sa Timog-Silangang Asya at ng Iran, at ang kanilang pagkilala na ang pakikibaka ng martir na lider ay hindi lamang para sa Iran kundi para sa buong Umma—isang pakikibaka laban sa paniniil, kahirapan, at kawalang-katarungan na patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng mga bansang Muslim. Ang kanilang mga panalangin at pagpupugay ay isang patunay na ang kanyang mensahe ay lumalampas sa mga hangganan ng wika, kultura, at heograpiya.
Sa kabilang banda, ang mga iskolar mula sa Afghanistan—isang bansang matagal nang nakaranas ng digmaan at okupasyon—ay nakita sa martir na lider ang isang kasama sa pakikibaka at isang tagapagtanggol ng mga inaapi na ang kanilang mga tinig ay madalas na hindi naririnig sa pandaigdigang entablado. Ang kanilang pagpupugay sa kanyang katawan ay isang paalala na ang mga Afghan, tulad ng mga Iranian, ay nakaranas ng mga sugat ng pananakop at panghihimasok, at ang kanilang suporta sa Iran ay nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa ng paglaban. Ang kanilang mga luha at panalangin ay sumanib sa mga luha ng mga Iranian, na lumilikha ng isang tanawin ng magkakapatid na pagkakaisa na nagpapakita na ang mga mamamayan ng Asya—sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba—ay nagkakaisa sa ilalim ng watawat ng katotohanan at katarungan.
Ang hashtag na #باید_برخاست (Dapat Tayong Bumangon) na kasama ng kanilang mga post sa social media ay naging isang sigaw ng paggising para sa mga Muslim at sa lahat ng mga malayang tao sa buong mundo. Ang mensahe ay malinaw: ang panahon ng katahimikan at pagsuko ay tapos na; ang panahon ng pagkilos at paglaban ay dumating na. Ang pagpupugay ng mga iskolar mula sa Indonesia at Afghanistan ay isang paanyaya sa lahat ng mga may malasakit sa katarungan na bumangon at ipagpatuloy ang landas na binalangkas ng martir na lider—isang landas ng dignidad, kalayaan, at pagtanggi na yumuko sa anumang anyo ng paniniil. Ang kanilang pagdalo ay isang patotoo na ang pamana ng martir na lider ay hindi kukupas, at ang kanyang mga mithiin ay mabubuhay magpakailanman sa mga puso ng mga taong naniniwala na ang karapatang mabuhay nang may dangal ay hindi maaaring ipagkait ng sinumang mananakop, gaano man siya kalakas.
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