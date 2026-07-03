Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Lumampas na sa 2,500 ang Bilang ng mga Biktima ng Lindol sa Venezuela; Patuloy ang Paghahanap at Pagsagip sa Gitna ng Pambansang Pagluluksa.
Isang malawakang trahedya ang patuloy na yumayanig sa Venezuela matapos ang dalawang sunod-sunod na malalakas na lindol noong ika-24 ng Hunyo, kung saan ang pinakabagong ulat ay nagsasaad na ang bilang ng mga nasawi ay pumalo na sa 2,595 katao. Ayon kay Delcy Rodríguez, ang pansamantalang pangulo ng Venezuela, ang bilang na ito ay patuloy na tataas habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagip sa mga lugar na lubhang nasalanta, partikular na sa estado ng La Guaira na tinawag niyang isang "totoong trahedya" at isang "disaster zone".
Ang dalawang lindol—na may lakas na 7.2 at 7.5 magnitude—ay tumama nang may pagitan lamang na 39 segundo sa hilagang bahagi ng bansa. Ang pangalawa sa mga ito ang siyang pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela sa loob ng mahigit isang siglo. Ang mababaw na lalim ng mga ito at ang sunud-sunod na pagtama ay nagdulot ng matinding pagkasira sa mga gusali at imprastraktura. Tinatayang nasa 11,000 katao ang nasugatan at halos 13,000 ang nawalan ng tirahan, habang tinataya ng United Nations na aabot sa 50,000 katao ang maaaring nawawala pa rin.
Dineklara ng pamahalaan ang pitong araw ng pambansang pagluluksa simula noong Hulyo 1 upang gunitain ang napakalaking pagkawala ng buhay, na inilarawan ni Rodríguez bilang isang panahon kung saan "ang Venezuela ay nalulumbay sa matinding pagkawala". Samantala, mahigit 19,000 na tagapagsagip ang naka-deploy sa La Guaira, at patuloy ang pagdating ng mga internasyonal na koponan mula sa 147 bansa upang tumulong sa operasyon. Gayunpaman, sa ilang lugar, minarkahan na ng mga tagapagsagip ang mga gumuhong gusali ng letrang "D" (para sa "deceased"), na nagpapahiwatig na natapos na ang paghahanap doon at wala nang nakitang senyales ng buhay.
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