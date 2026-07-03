Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Trump sa Panayam sa CNBC: Hindi ako Naghahanap ng Pagbabago ng Rehimen sa Iran! Ngunit Nagyabang ng "Kumpletong Tagumpay Militar".
Sa isang panayam na ibinigay sa CNBC, sinabi ni dating Pangulong Donald Trump na hindi siya naghahanap ng pagbabago ng rehimen sa Iran, ngunit naghangad lamang na pigilan ang bansa na makakuha ng sandatang nukleyar. Gayunpaman, sa parehong panayam, gumawa siya ng isang serye ng mga magkasalungat at mapagmataas na pahayag tungkol sa kanyang ipinapalagay na mga tagumpay laban sa Iran.
Sinabi ni Trump na kumpara sa mga nakaraang digmaan ng Amerika na tumagal ng maraming taon, siya ay nakamit ang isang "kumpletong tagumpay militar" laban sa Iran sa loob lamang ng apat na buwan—isang pahayag na tila tumutukoy sa isang hypothetical o pinalaking senaryo, dahil walang opisyal na digmaan na idineklara o natapos sa ganoong maikling panahon. Idinagdag niya na ang Iran ay "lubos na natalo sa militar" at na ang mga labi ng kanyang mga misil ay maaaring sirain, isang paninindigan na sumasalungat sa mga pagtatasa ng maraming mga analyst ng militar na nagpapakita ng pagtaas ng kakayahan ng Iran sa missile at drone warfare.
Ang mga pahayag ni Trump ay sinalubong ng pag-aalinlangan at batikos, dahil ang kanyang pag-angkin ng isang mabilis at kumpletong tagumpay ay tila hindi naaayon sa katotohanan ng patuloy na tensyon at ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang pagbibigay-diin na hindi siya naghahanap ng pagbabago ng rehimen ay tila isang pagtatangka upang pakalmahin ang mga kritiko, ngunit ang kanyang sabay na pagyayabang ng pagwasak sa kapasidad ng militar ng Iran ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na poot na maaaring mag-udyok ng karagdagang komprontasyon.
Sa huli, ang panayam ay nagpakita ng isang magulong mensahe—isang pagtanggi sa pagbabago ng rehimen na sinamahan ng isang agresibong retorika ng tagumpay at pagkawasak—na nag-iiwan ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot tungkol sa tunay na intensyon ng Amerika sa Iran at ang kanyang pangako sa isang diplomatikong solusyon sa nagbabagang hidwaan.
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