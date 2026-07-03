Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-install ng Simbolo ng "Dapat Tayong Bumangon" sa Plaza ng Rebolusyon sa Tehran; Isang Panawagan sa Pagkilos at Pagkakaisa sa Harap ng mga Hamon.
Sa isang makabuluhan at makasaysayang hakbang na agad na nakakuha ng atensyon ng milyun-milyong Iranian at ng buong mundo, isang malaki at kapansin-pansing simbolo ng hashtag na "Dapat Tayong Bumangon" (#باید_برخاست) ang itinayo sa Plaza ng Rebolusyon (Meydan-e Enqelab) sa Tehran—isa sa mga pinaka-iconic at makasaysayang lugar ng lungsod, na naging saksi ng maraming mahahalagang pangyayari mula sa tagumpay ng Rebolusyong Islamiko noong 1979 hanggang sa kasalukuyan. Ang simbolong ito, na may malalaking titik at makulay na disenyo, ay nagsisilbing isang malakas na paalala sa lahat ng mga dumadaan at sa buong bansa na ang panahon ng katahimikan at pagiging pasibo ay tapos na, at ang panahon ng pagkilos, pagkakaisa, at pagbangon ay dumating na.
Ang pag-install ng simbolo ay naganap sa gitna ng pambansang pagluluksa para sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, at ito ay isang direktang tugon sa kanyang mga turo na patuloy na nanawagan sa mga tao na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok at hamon, kundi upang manatiling matatag at magkaisa sa pagtatanggol sa kanilang mga karapatan at sa kanilang bansa. Ang hashtag na #باید_برخاست ay naging isang sigaw ng labanan para sa milyun-milyong Iranian sa mga nakaraang linggo, na kumakalat sa mga social media platform at sa mga lansangan, at ang pagtatayo ng simbolo sa Plaza ng Rebolusyon ay nagbibigay ng isang pisikal at permanenteng anyo sa mensaheng ito, na tinitiyak na ito ay mananatili sa mga puso at isipan ng mga tao sa mahabang panahon.
Ang Plaza ng Rebolusyon, na kilala sa kanyang makasaysayang papel bilang isang tagpuan ng mga protesta, pagdiriwang, at pambansang pagtitipon, ay naging isang angkop na lokasyon para sa simbolong ito. Ang presensya nito sa gitna ng kabisera ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa mga kaaway ng Iran na ang mga Iranian ay nagkakaisa at handang ipagtanggol ang kanilang rebolusyon at ang kanilang mga pinuno, at ang anumang pagtatangka na pahinain ang bansa o sirain ang kanyang pagkakaisa ay tiyak na mabibigo. Ang simbolo ay nagsisilbing isang paalala na ang mga mithiin ng rebolusyon—kalayaan, katarungan, at paglaban sa paniniil—ay nananatiling buhay at patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa mga tao, at ang kanilang panata na ipagpatuloy ang landas ng mga martir ay hindi matitinag ng anumang panlabas na presyon.
Ang pag-install ng simbolo ng "Dapat Tayong Bumangon" ay hindi lamang isang pandekorasyon na hakbang; ito ay isang panawagan sa pagkilos para sa lahat ng mga Iranian—sa loob at labas ng bansa—na magkaisa at magsikap para sa isang mas magandang kinabukasan, batay sa mga prinsipyo ng katarungan, dignidad, at paggalang sa sarili. Ito ay isang paanyaya na bumangon laban sa kawalang-katarungan, upang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga inaapi, at upang magsikap para sa isang mundo kung saan ang bawat tao ay mabubuhay nang may dangal at kalayaan. Ang mga lansangan ng Tehran, at sa pamamagitan nito ang buong Iran, ay muling nagpapatunay na ang diwa ng rebolusyon ay buhay at ang kanyang mensahe ay patuloy na lilipad nang mataas sa itaas ng anumang ulap ng kawalan ng pag-asa o pananakot.
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