Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iniulat ng New York Times: Nagplano ang Israel na Patayin sina Ghalibaf at Araghchi Habang Nakikipag-usap ang Amerika sa Iran.
Isang nakakagulat na ulat ang inilathala ng The New York Times, na nagsiwalat ng malalim na lamat sa pagitan ng Estados Unidos at Israel sa gitna ng mga negosasyon sa kapayapaan sa Iran . Ayon sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng Amerika, ang mga awtoridad sa Washington ay naniwala na ang Israel ay nagplano na sadlakin si Abbas Araghchi (ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran) at si Mohammad Bagher Ghalibaf (ang Tagapagsalita ng Parlamento ng Iran) .
Ang mga pag-aalala na ito ay tumindi nang magsimula ang seryosong negosasyon sa pagitan ng US at Iran noong Abril, kasunod ng isang tigil-putukan noong ika-8 ng buwang iyon . Natakot ang mga opisyal ng Amerika na ang pagpatay sa dalawang pangunahing negosyador na ito ay guguho sa usapang pangkapayapaan at magbubunsod ng panibagong labanan . Dahil dito, hinikayat ng Washington ang Israel na huwag ipagpatuloy ang anumang plano laban sa kanila—lalo na nang mabatid na si Ghalibaf ay nasa target list ng Israel .
Isang tiyak na banta ang lumitaw noong ika-12 ng Abril, sa pagbabalik ni Ghalibaf mula sa isang pulong sa Islamabad kasama si Bise Presidente JD Vance . Ang mga opisyal ng Amerika ay nagbabala na ang dalawang Israeli fighter jet ay tumawid sa himpapawid ng Iran mula sa Iraq, na may layuning atakihin ang eroplano ni Ghalibaf . Ang eroplano ay gumawa ng emergency landing sa Mashhad, at ang delegasyon ay naglakbay patungong Tehran sa pamamagitan ng lupa .
Ang insidenteng ito ay isa sa mga unang senyales na ang mga layunin ng digmaan ng US at Israel ay mabilis na nagkakaiba. Habang ang Washington ay lumipat patungo sa isang kasunduang pangkapayapaan, ang Israel ay nanatiling may pag-aalinlangan at nagnanais na ipagpatuloy ang mga operasyon nito hanggang sa isang pagbabago ng rehimen sa Iran .
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