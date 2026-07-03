Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ayon sa Resulta ng Survey ng Politico: Ang mga Europeo ay Hindi Nagtitiwala sa Kanilang Sariling mga Hukbo; Lumalagong Pag-aalinlangan sa Kakayahang Depensiba ng EU.
Isang bagong survey na isinagawa ng Politico noong Hunyo sa 24 na bansa sa Europa ang nagpahayag ng isang nakababahalang sentimyento sa mga mamamayan ng kontinente: ang isang makabuluhang bahagi ng mga Europeo ay hindi nagtitiwala sa kakayahan ng kanilang mga bansa na ipagtanggol ang kanilang sarili sa kaganapan ng isang armadong tunggalian. Ayon sa mga resulta, 43 porsyento ng mga respondente ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa sama-samang kakayahan ng depensa ng mga bansang Europeo, habang 41 porsyento lamang ang nagsabi na may tiwala sila—isang maliit na agwat na nagpapakita ng malalim na paghahati sa pananaw ng publiko tungkol sa seguridad ng kontinente.
Ang kawalan ng tiwala na ito ay hindi lamang limitado sa panloob na kakayahan ng Europa; ito ay umaabot din sa pag-asa nito sa mga panlabas na puwersa. Ang parehong survey ay nagsiwalat na ang isang malaking bilang ng mga Europeo ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang mas mataas na pag-asa ng seguridad ng Europa sa tulong ng mga bansa sa labas ng Europa, partikular ang Estados Unidos. Ang paradoxical na pananaw na ito—kawalan ng tiwala sa sariling depensa ngunit pagtanggi na umasa sa Amerika—ay nagpapakita ng isang pagtitiwala na vacuum sa gitna ng European public, na nagsisilbing isang babala sa mga lider ng EU na ang kanilang mga mamamayan ay lalong nagdududa sa kakayahan ng kanilang mga institusyon at alyansa na magbigay ng seguridad sa harap ng mga lumalaking pandaigdigang banta.
Ang mga resulta ng survey ay nagpapakita rin ng isang lumalagong pag-aalinlangan sa kasalukuyang estratehiya ng depensa ng Europa, na kadalasang nakasalalay sa NATO at sa nuclear umbrella ng Amerika. Sa panahon kung kailan ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng mga kahinaan ng European defense industrial base at ang mga tensyon sa Gitnang Silangan ay patuloy na tumitindi, ang mga Europeo ay tila nagigising sa katotohanan na ang kanilang seguridad ay hindi maaaring garantisado ng mga pangako ng mga kaalyado lamang. Ang pangangailangan para sa isang mas awtonomous at pinag-isang European defense ay nagiging mas apurahan, ngunit ang kawalan ng tiwala ng publiko sa kakayahan ng kanilang sariling mga hukbo ay nagpapahiwatig na ang mga lider ng EU ay may malaking gawain upang mabuo ang kumpiyansa at upang ipakita na ang isang kolektibong European defense ay parehong kapani-paniwala at epektibo.
Sa huli, ang survey ng Politico ay isang tawag sa pagkilos para sa mga gumagawa ng patakaran sa Europa. Ang kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang sariling mga hukbo at ang kanilang pag-aatubili na umasa sa Amerika ay nagsasaad ng isang krisis ng kredibilidad para sa European defense establishment. Kung ang Europa ay nagnanais na maging isang seryosong manlalaro sa pandaigdigang seguridad, dapat itong mamuhunan hindi lamang sa mga kagamitan at teknolohiya kundi pati na rin sa pagbuo ng tiwala sa publiko sa pamamagitan ng transparency, pananagutan, at isang malinaw na komunikasyon ng mga estratehikong layunin nito. Ang hinaharap ng European security—at ang transatlantic na relasyon—ay maaaring nakasalalay sa kung paano nito haharapin ang hamon na ito.
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