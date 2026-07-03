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Video| Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa

3 Hulyo 2026 - 09:39
News ID: 1834692
Video| Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa

Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa

#Dapat_Bumangon

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