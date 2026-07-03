Video| Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa
#Dapat_Bumangon
..........
328
Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Pagdating ng mga dayuhang delegasyon upang magbigay-pugay sa martir na pinuno ng bansa
#Dapat_Bumangon
..........
328
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