Ang Ministro ng Interyor ng Pakistan ay Dumating sa Tehran upang Makidalo sa Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon; Sinalubong ni Momeni, ang M

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Ministro ng Interyor ng Pakistan ay Dumating sa Tehran upang Makidalo sa Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon; Sinalubong ni Momeni, ang Ministro ng Interyor ng Iran.
Sa isang makabuluhang pagpapakita ng pagkakaisa ng dalawang magkapitbahay at magkapatid na bansa, si Syed Mohsin Naqvi, ang Ministro ng Interyor ng Pakistan, ay dumating sa Tehran upang makibahagi sa makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Siya ay sinalubong sa kanyang pagdating ng kanyang katapat na si Eskandar Momeni, ang Ministro ng Interyor ng Iran, sa isang palitan na nagbigay-diin sa mainit na ugnayan at malalim na pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa sa panahon ng pambansang pagluluksa na ito .
Si Ministro Naqvi ay nasa Tehran hindi lamang upang magbigay-pugay sa yumaong lider kundi upang ihatid din ang isang "espesyal na mensahe" mula sa Punong Ministro ng Pakistan na si Shehbaz Sharif at sa Chief of Army Staff na si Field Marshal Asim Munir sa Kataas-taasang Lider ng Iran . Ang pagbisitang ito ay patunay ng lumalagong papel ng Pakistan bilang isang pangunahing tagapamagitan sa mga pagsisikap na mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, isang tungkuling diplomatiko na lalong naging mahalaga sa gitna ng kamakailang kaguluhan sa rehiyon .
Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang opisyal ang kanilang pangako sa pagpapalalim ng ugnayang bilateral, partikular sa mga lugar ng seguridad sa hangganan, paglaban sa droga, at kontra-terorismo. Binigyang-diin ni Ministro Momeni ang makasaysayang, kultural, at relihiyosong ugnayan na nagbubuklod sa Iran at Pakistan, na inilarawan niya bilang mga "magkakapatid na bansa" . Ang pagbisita ni Naqvi ay kanyang ikatlong paglalakbay sa Tehran mula noong kalagitnaan ng Mayo, na sumasalamin sa masidhi at patuloy na pakikipag-ugnayan ng Islamabad sa pagsisikap na mamagitan para sa kapayapaan .
Habang ang Iran ay naghahanda para sa isa sa pinakamalaking paglilibing sa kasaysayan nito, na may inaasahang pagdalo ng sampu-sampung milyong tao at mga delegasyon mula sa halos 100 bansa, ang presensya ng mga opisyal ng Pakistan tulad ni Ministro Naqvi ay nagpapakita ng malawak na internasyonal na paggalang sa pamana ng martir na lider at ang nagkakaisang paninindigan ng mga bansang Muslim sa panahon ng pagdadalamhati at pagkakaisa .
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