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Video| Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon

3 Hulyo 2026 - 11:19
News ID: 1834709
Video| Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon

Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon.

#Dapat_Bumangon

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