Video| Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon.
#Dapat_Bumangon
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328
Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng delegasyon ng mga iskolar ng Russia sa banal na labi ng martir na pinuno ng rebolusyon.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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