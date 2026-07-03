Video| Mga protestang anti-Zionist sa France kasabay ng ika-1000 araw ng digmaan sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protestang anti-Zionist sa France kasabay ng ika-1000 araw ng digmaan sa Gaza.
Kasabay ng pagdating ng ika-1000 araw ng digmaan sa Gaza, libu-libong tao sa Paris, kabisera ng France, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang tahimik na prusisyon, ay ginunita ang alaala ng mga biktima ng digmaang ito at hiniling ang pagtigil ng mga pag-atake ng Zionist regime sa Gaza Strip.
Ang mga kalahok sa prusisyong ito ay gumalaw sa katahimikan at sinamahan ng tunog ng tambol sa mga lansangan ng Paris at nagprotesta laban sa patuloy na pagpatay sa mga Palestinian sibilyan.
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