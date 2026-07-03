Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alexander Dugin: Ang Pinunong Martir ng Rebolusyon, sa pamamagitan ng kanyang pagkamartir, ay nag-iwan ng mas matibay na impluwensya kaysa sa kanyang panahon ng pamumuhay
Si Alexander Dugin, kilalang pilosopong Ruso, na nagpahayag ng kalungkutan sa pagkamartir ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ay inilarawan ang pagkilos na ito bilang isang malaking krimen at kinondena ang mga may sala.
Binigyang-diin niya na ang pagkamartir ng mga dakilang tao ay pinagmumulan ng buhay at mas malawak na epekto, at si Ayatollah Khamenei, sa pamamagitan ng kanyang pagkamartir, ay marahil ay mas nakaimpluwensya sa mundong Islam kaysa sa kanyang panahon ng pamumuhay.
Nagpahayag din si Dugin ng pakikiramay sa bansa ng Iran at sinabi: Ang Pinunong Martir ng Rebolusyon ay buhay, at ang kanyang presensya at kaisipan ay patuloy na magpapatuloy.
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