Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Clare Daly: Ang Pinunong Martir ng Rebolusyon ay simbolo ng paglaban at ang kanyang pagkamartir ay nagbago ng kasaysayan
Si Clare Daly, politiko ng Irlanda at dating miyembro ng Parlamento ng Europa, ay nag-post ng isang video sa social network na X at sumulat: Ang mga tao sa buong mundo ay dadalo sa libing ni Ayatollah Khamenei.
Binigyang-diin niya: Ang Pinunong Martir ng Rebolusyon, kung paano siya namuhay, ay nagmartir bilang simbolo ng paglaban at mananatiling buhay sa puso at isipan ng lahat ng naniniwala sa kapayapaan at katarungan.
Isinulat ni Daly sa dulo: "Ang kanyang pagkamartir ay nagbago ng kasaysayan; sumaya ang kanyang kaluluwa."
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