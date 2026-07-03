Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-uulit ng mga walang-basehang paratang ni Trump laban sa Iran tungkol sa mga isyung nukleyar
Ang Pangulo ng Amerika sa panayam sa CNN ay nag-claim na ang pangunahing layunin ng pagharap sa Tehran ay hindi ang paglitaw ng isang ganap na digmaan, kundi ang proseso ng "nuclear disarmament."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa panayam sa CNN, ay muling naglahad ng mga walang-basehang paratang laban sa nuclear program ng Iran at inilarawan ang layunin ng pagharap sa Tehran bilang "proseso ng nuclear disarmament," hindi isang ganap na digmaan.
Si Trump, na kamakailan ay nagsalita sa isang panayam sa CNN, sa pag-aangkin na ang Iran ay pumayag sa lahat ng kahilingan ng Amerika, ay nagdagdag: "Hindi kami naghahanap ng pagbabago ng rehimen sa Iran. Ang layunin ko ay simple - hindi sila dapat magkaroon ng nuclear weapons." Inangkin din niya na ang Iran ay "ganap na talunan sa militar" at ang mga pwersang Amerikano sa mga kamakailang pag-atake ay nagpahinto sa bagong radar system ng bansa.
Ang mga pahayag ni Trump ay ginawa habang ang expert-level indirect negotiations sa pagitan ng Iran at Amerika sa Doha, kabisera ng Qatar, ay nagpapatuloy, at nakatuon sa pagpapatupad ng pansamantalang 14-artikulong memorandum of understanding at mga isyu tulad ng pagpapatuloy ng maritime navigation sa Strait of Hormuz at pagpapalaya sa mga nakabekeng asset ng Iran. Kinilala rin ng Bise-Presidente ng Amerika na ang talakayan tungkol sa nuclear program ng Iran ay hindi pa nagsisimula at tatalakayin sa mga susunod na yugto.
Tinatasa ng mga analista na ang pagbabago ng tono ni Trump ay isang pagtatangka na muling tukuyin ang pulitikal na ekwasyon ng rehiyon at tumugon sa mga panloob na pamumuna sa kasunduan sa Tehran. Hanggang Hulyo 3, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na ito.
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