Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Interior Minister ng Pakistan ay dumating sa Tehran upang dumalo sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, sinalubong ni Moemeni, ang Interior Minister
Tehran – Ahensyang Balita ng ABNA – Ang Interior Minister ng Pakistan ay ilang minuto na ang nakalipas ay dumating sa Tehran International Imam Khomeini Airport, sinalubong ni Eskandar Moemeni, ang Interior Minister ng Islamic Republic of Iran.
Ang paglalakbay na ito ay ginagawa upang dumalo sa seremonya ng libing at paggunita sa Pinunong Martir ng Rebolusyon. Ang Interior Minister ng Pakistan, sa kanyang pagdating, ay nagbigay-pugay sa mataas na antas ng martir na ito at nagpahayag ng pakikiisa ng kanyang bansa sa mamamayang Iran sa mga araw na ito.
Batay sa mga nakaplanong iskedyul, ang seremonya ng libing ay gaganapin sa Tehran na may malawakang pagdalo ng mga matataas na opisyal mula sa loob at mga dayuhang delegasyon. Ang karagdagang detalye tungkol sa seremonya at mga programa ng paglalakbay ng Interior Minister ng Pakistan ay ipahahayag sa susunod.
..........
328
Your Comment