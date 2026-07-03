Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Batay sa resulta ng survey ng Politico: Ang mga Europeo ay hindi nagtitiwala sa kanilang mga hukbo
Batay sa mga resulta ng survey na ito, ang karamihan ng mga Europeo na naninirahan sa mga bansang kasapi ng European Union ay hindi naniniwala na ang kanilang mga bansa ay maaaring ipagtanggol ang kanilang sarili nang nakapag-iisa kung sakaling magkaroon ng armadong tunggalian, ngunit sa parehong oras, itinuturing din nilang hindi katanggap-tanggap ang mas malaking pag-asa ng seguridad ng Europa sa tulong mula sa mga bansang labas ng Europa, lalo na sa Estados Unidos.
Ang mga resulta ng survey na ito, na isinagawa noong Hunyo sa 24 na bansang European, ay nagsiwalat na 43 porsyento ng mga mamamayan ng mga bansang ito ay walang tiwala sa kolektibong kakayahang depensiba ng mga bansang European, at 41 porsyento lamang sa kanila ang nagsabing nagtitiwala sila rito.
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