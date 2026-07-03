Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Ang Israel ay nagpaplano na patayin sina Qalibaf at Araghchi habang ang Amerika ay nagsasagawa ng mataas na antas ng negosasyon sa kanila
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang New York Times, na binanggit ang kasalukuyan at dating mga opisyal ng Amerika, ay nag-ulat na ang pamahalaan ng Estados Unidos sa panahon ng sensitibong negosasyong pangkapayapaan sa Iran noong tagsibol ng taong ito ay nakarating sa konklusyon na ang Israel ay malamang na nagpaplano na patayin sina Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, at Mohammad-Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Parlamento ng Iran.
Ayon sa ulat na ito, ang mga opisyal ng Amerika ay nag-aalala na ang anumang pagtatangka ng Israel na patayin ang dalawang mataas na negosyador na ito ay makakasira sa diplomatikong proseso at muling magpapagalit sa apoy ng digmaan. Dahil dito, hiniling ng Washington sa ilang mga bansa sa rehiyon na hindi direktang balaan ang Tehran tungkol sa posibilidad na ang dalawang opisyal na ito ay maging target ng Israel.
Ang ulat na ito ay tumutukoy sa isang partikular na insidente noong Abril 12 (23 Farvardin); nang si Qalibaf, matapos ang kanyang pagpupulong kay JD Vance, Bise-Presidente ng Amerika, sa Islamabad, ay patungo sa Tehran. Ang mga pwersang panseguridad ng Iran, sa daan pabalik, ay nabalitaan ang plano ng Israel na atakehin ang eroplanong sakay ni Qalibaf at binalaan siya. Ayon sa ulat na ito, dalawang Israeli fighter jet ang pumasok sa Iranian airspace mula sa Iraqi territory. Bilang resulta, ang eroplano ni Qalibaf ay lumapag sa Mashhad at tinahak niya ang natitirang ruta patungong Tehran sa pamamagitan ng lupa.
Isinulat din ng New York Times na si Qalibaf ay nakaligtas din sa mga pag-atake ng Israel noong 12-araw na digmaan noong Hunyo 2025 at muling sa mga labanan ng taong ito, at sa parehong pagkakataon ay nailigtas mula sa ilalim ng mga durog-durog na bato.
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