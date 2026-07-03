Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump sa panayam sa CNBC ay nag-claim: Hindi ako naghahanap ng pagbabago ng rehimen sa Iran!
Hindi ako naghahanap ng pagbabago ng rehimen sa Iran, bagkus nais kong pigilan ang pagkamit nito ng sandatang nukleyar.
Kumpara sa mga nakaraang digmaan ng Amerika na tumagal ng maraming taon, nakamit ko ang ganap na tagumpay militar sa Iran sa loob lamang ng 4 na buwan!
Ang Iran ay ganap na talunan sa militar at ang mga natitira pang rocket nito ay maaaring lipulin.
Washington – Ahensyang Balita ng Associated Press – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa panayam sa CNBC, habang ipinagtatanggol ang kanyang diskarte sa Iran, ay muling nagpahayag na hindi siya naghahanap ng pagbabago ng rehimen sa Tehran at ang pangunahing layunin ng Washington ay pigilan lamang ang Iran na makamit ang sandatang nukleyar.
Si Trump, sa panayam na ito na isinagawa sa Oval Office ng White House, ay nag-claim na sa loob lamang ng apat na buwan ay nakamit niya ang "ganap na tagumpay militar" laban sa Iran. Sa pagsasabing ang Iran ay "ganap na talunan sa militar," idinagdag niya na ang mga natitira pang rocket ng bansang ito ay madaling lipulin. Ang Pangulo ng Amerika, sa pagtukoy sa mga kamakailang pag-atake ng kanyang mga pwersa, ay nagsabi: "Tinalo ko sila sa militar. Sila ay ganap na talunan sa militar. May ilang rocket pa silang natitira na maaari rin nating lipulin."
Sa ibang bahagi ng kanyang talumpati, sa pagtukoy sa operasyong militar sa Strait of Hormuz, inangkin ni Trump na ang mga pwersang Amerikano ay nagdaan ng 22 tanker sa daang ito "sa ganap na katahimikan ng radyo" at may mabigat na suportang militar, at ang aksyong ito ay pumigil sa matinding pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi rin niya na ang mga pwersang Amerikano sa mga nakalipas na linggo ay nagsagawa ng matinding pag-atake sa loob ng tatlong magkakasunod na gabi bilang tugon sa drone attack sa isang barko, laban sa Iran.
Ang mga pahayag ni Trump ay ginawa habang ang bagong round ng hindi direktang negosasyon ng Iran at Amerika sa Doha ay ipagpapatuloy matapos ang paglilibing sa dating pinuno ng Iran. Hanggang Hulyo 3, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na binanggit.
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