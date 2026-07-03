Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko at ng mga martir na miyembro ng kanyang pamilya sa lugar ng pagbibigay-pugay ng mga dayuhang delegasyon at personalidad sa Mosalla ng Tehran
Tehran – Ahensyang Balita ng Radyo at Telebisyon – Ang mga larawan ng dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko at ng mga martir na miyembro ng kanyang pamilya ay inilabas sa malaking Mosalla ng Tehran, kung saan ang mga dayuhang delegasyon at internasyonal na personalidad ay nagbibigay-pugay. Dose-dosenang mga opisyal mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga kalihim ng ugnayang panlabas at mga espesyal na kinatawan ng mga pangulo, ay dumalo sa tabi ng dalisay na katawan at nagpahayag ng pakikiisa sa mamamayang Iran.
Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, ang pagtanggap sa mga dayuhang delegasyon para sa pagbibigay-pugay ay nagpapatuloy pa rin, at ang komite ng pagdiriwang ay nagpahayag na ang mas kumpletong mga larawan at karagdagang detalye ay ilalathala sa susunod.
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