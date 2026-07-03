Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Ang libing ng Pinunong Martir, pagpapakita ng lakas at pagkakaisa ng Iran sa harap ng mundo
Inilarawan ng network ng balita na CNN sa isang ulat ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon bilang nagdadala ng mensahe ng kapangyarihan, pagkakaisa, at katatagan ng Iran sa Amerika at sa mundo.
Inihayag ng media na ito na ang layunin ng pagdaraos ng seremonyang ito ay upang ipadala ang mensaheng ito sa mundo at sa mga kaaway ng Islamic Republic of Iran na ang sistema ay hindi lamang nakalampas sa isang digmaang eksistensyal, kundi gagawin ang kanilang Pinunong Martir bilang isang simbolo ng paglaban at paninindigan.
Tiniyak ng CNN na ang seremonyang ito ay isang pagpapakita ng panloob na pagkakaisa at pagpapatuloy ng istruktura ng pamamahala ng Iran.
Tehran – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang network ng balita na CNN, sa isang ulat tungkol sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay inilarawan ang pangyayaring ito bilang nagdadala ng mensahe ng kapangyarihan, pagkakaisa, at katatagan para sa Amerika at sa mundo. Ang Amerikanong media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at mga dayuhang opisyal, ay nagsabi na ang layunin ng pagdaraos ng seremonyang ito ay upang ipadala ang mensaheng ito sa mga kaaway ng Islamic Republic na ang sistema ay nakalampas sa isang digmaang eksistensyal at gagawin ang kanilang Pinunong Martir bilang isang simbolo ng paglaban at paninindigan.
Tiniyak din ng CNN na ang seremonyang ito ay isang pagpapakita ng panloob na pagkakaisa at pagpapatuloy ng istruktura ng pamamahala ng Iran, at binigyang-diin na ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kakayahan ng sistema na pamahalaan ang malalaking krisis at mapanatili ang pambansang pagkakaisa sa mga kritikal na kalagayan. Ayon sa network na ito, ang pagdaraos ng gayong maringal na seremonya na may malawakang pagdalo ng mga dayuhang delegasyon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa pandaigdigang komunidad tungkol sa katatagan ng pampulitikang istruktura ng Iran.
Ang ulat na ito ay inilabas habang ang mga Kanluraning media sa mga nakalipas na linggo ay nagbigay ng iba't ibang pagsusuri tungkol sa pampulitikang hinaharap ng Iran. Hanggang Hulyo 3, 2026, ang mga opisyal ng Iran ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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