Video| Pamamaalam ng mga matataas na kumander ng sandatahang lakas sa martir na pinuno ng rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamamaalam ng mga matataas na kumander ng sandatahang lakas sa martir na pinuno ng rebolusyon.
Ang mga matataas na kumander ng sandatahang lakas, kabilang ang kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ang commander-in-chief ng hukbo, ang commander-in-chief ng police force, ang acting minister of defense, at ang chief of staff at deputy coordinating officer ng hukbo, sa pamamagitan ng pagdalo sa Mosalla ng Tehran ay nagpaalam sa labi ng martir na pinuno ng Islamic Revolution.
Ang mga naroroon sa seremonyang ito ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas at roadmap ng martir na commander-in-chief, lalo na sa larangan ng industriya ng depensa.
..........
328
Your Comment