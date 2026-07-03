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Kagabi, nagsinungaling muli si Trump

3 Hulyo 2026 - 18:17
News ID: 1834820
Kagabi, nagsinungaling muli si Trump

Kagabi, nagsinungaling muli si Trump.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kagabi, nagsinungaling muli si Trump

Mohammad Marandi:

Tulad ng pagsisinungaling ni Trump tungkol sa kahilingan ng mga Iranian para sa pagpupulong sa Doha, kagabi ay nagsinungaling siyang muli, sa pagkakataong ito tungkol sa pag-atake sa mga pasilidad ng radar ng Iran.

Walang naganap na pagpupulong sa Doha. Walang naganap na pag-atake sa Iran. Ang anumang pag-atake ng ganitong uri ay haharap sa isang matinding tugon.

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