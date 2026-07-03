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Video| Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid

3 Hulyo 2026 - 20:31
News ID: 1834904
Video| Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid

Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid.

#Dapat_Bumangon

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