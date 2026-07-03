Video| Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid.
#Dapat_Bumangon
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328
Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-pugay ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia sa Martir na Imam Mujahid.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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