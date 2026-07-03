Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Sinabi ni Sardar Ibn al-Rida: Ang Pagtitiyak ng Seguridad at Kapayapaan sa Lebanon ay Isang Matatag na Prinsipyo ng Iran.Sa isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga opisyal ng depensa ng Iran at Lebanon, muling pinagtibay ng acting Minister of Defense ng Iran, si Sardar Ibn al-Rida, ang kanyang bansa na ang pagsuporta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon ay isang matatag at pangunahing patakaran ng Islamic Republic ng Iran. Binigyang-diin niya na ang pagtatatag ng seguridad, katatagan, at kapayapaan sa Lebanon ay palaging isang matatag at estratehikong prinsipyo para sa Iran, at na sa kasalukuyang mga sensitibong kondisyon, ang diskarteng ito ay patuloy na itinutuloy nang may seryosong determinasyon.
Ang pagpupulong, na dinaluhan ng Ministro ng Depensa ng Lebanon, ay naging pagkakataon upang pag-usapan ang mga paraan upang palakasin at paunlarin ang bilateral na kooperasyon sa iba't ibang larangan—mula sa mga usaping militar hanggang sa mga isyu ng seguridad at pagpapalitan ng katalinuhan. Binigyang-diin ng dalawang panig ang kanilang pangako na pahusayin ang kooperasyon para sa kapakanan ng kanilang magkabahaging interes at upang patatagin ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga bansa at mga tao, na inilarawan nila bilang magkaibigan at magkapatid.
Ang pagpupulong ay nagaganap sa gitna ng lumalaking tensyon sa Lebanon at sa mas malawak na rehiyon, partikular na sa pagitan ng Lebanon at ng rehimeng Zionist, at ang muling pagpapatibay ng Iran ng kanyang suporta para sa Lebanon ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na ang Tehran ay nananatiling isang matatag na kaalyado ng paglaban at kalayaan sa Gitnang Silangan. Ang Iran, sa pamamagitan ng kanyang patuloy na suporta, ay naglalayong tiyakin na ang Lebanon—kasama ang lahat ng kanyang mga paksyon at mga tao—ay makakapag-navigate sa mga mapanganib na tubig ng kasalukuyang pulitika nang hindi isinakripisyo ang kanyang soberanya o ang kanyang mga karapatan na ipagtanggol ang sarili laban sa pananalakay.
Sa huli, ang paninindigan ng Iran sa Lebanon ay hindi lamang isang diplomatikong kilos kundi isang prinsipyong pangako na nakabatay sa kanyang pananaw ng isang nagkakaisa at malayang Gitnang Silangan, kung saan ang lahat ng mga bansa ay may karapatan na mamuhay nang may kapayapaan at dignidad nang walang panghihimasok mula sa mga panlabas na kapangyarihan. Ang suporta ng Iran para sa Lebanon—at para sa lahat ng mga bansa ng paglaban—ay isang patunay na ang kanyang rebolusyonaryong mga mithiin ay hindi limitado sa kanyang mga hangganan, kundi isang pandaigdigang mensahe ng katarungan, paglaban, at hindi natitinag na pananampalataya sa karapatan ng mga inaapi na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga naniniil.
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