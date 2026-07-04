Video| Sigaw ng mga tao sa Mofateh Street; alon ng mga deboto ng martir na pinuno patungo sa Mosalla ni Imam Khomeini

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng mga tao sa Mofateh Street; alon ng mga deboto ng martir na pinuno patungo sa Mosalla ni Imam Khomeini.
Kasabay ng pagsisimula ng seremonya ng pagpapaalam, isang baha ng mga tao ang gumagalaw mula sa Mofateh Street patungo sa Mosalla ni Imam Khomeini; isang masiglang presensya na nagpapakita ng pagpapakita ng pagmamahal at katapatan ng mga tao sa martir na pinuno ng rebolusyon.
..........
328
Your Comment